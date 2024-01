Cosa significa epifania? Vediamo qual è l’origine della parola, che non indica la Befana, e perché si festeggia.

L’epifania è per, quasi per tutti, il giorno della Befana, una vecchietta che arriva in casa a portare doni ai bimbi buoni. La parola epìphaneia, però, non ha nulla a che fare con la vecchina che vola in cielo a bordo di una scopa: vediamo cosa significa e perché si festeggia.

–Origine: dal greco antico.

–Quando si usa: per indicare la festa del 6 gennaio, oppure per parlare di un’apparizione.

–Lingua: greco antico.

–Diffusione: globale.

Cosa significa epifania: origine e perché si festeggia

Il termine epifania viene dal greco antico epìphaneia che significa manifestazione, rivelazione, o apparizione. Fin dalle sue origini, la parola è sempre stata usata per riferirsi ai segni delle divinità. Con l’avvento del cristianesimo, è stata utilizzata per indicare il giorno in cui Dio rivelò agli uomini la nascita di suo figlio, tramite i Re Magi. Questi ultimi vennero guidati a Betlemme dalla stella annunciata dall’Antico Testamento.

In un primo momento, il 6 gennaio si festeggiava il battesimo di Gesù, poi è stato eletto come giorno in cui si celebra la manifestazione del Signore al mondo. Si tratta di una festa cristiana e anche i doni portati dai Re Magi sono strettamente collegati alla religione. Oro, incenso e mirra: il primo perché degno di un re, il secondo in quanto emana un profumo che può arrivare fino a Dio e il terzo perché un tempo si usava per imbalsamare e profumare i cadaveri.

Soltanto in tempi relativamente recenti, la Befana è arrivata ad arricchire questo giorno di festa. Le leggende legate alla figura della vecchina sulla scopa che porta i doni ai bambini sono tante e spesso variano da regione a regione, da Paese a Paese.

Esempi d’uso

Come già sottolineato, la parola Epifania viene utilizzata soprattutto per indicare la festa del 6 gennaio, ma può essere usata anche in riferimento ad apparizioni o manifestazioni. Di seguito, una serie di esempi d’uso:

“L’Epifania tutte le feste porta via“.

“Buona Epifania a tutti“.

“E’ stata un’epifania del tutto inaspettata, nessuno si aspettava di vedere Luca alla festa“.

“Ho avvertito un tumulto nell’anima, una vera epifania dello spirito“.