Nuove rivelazioni su Meghan Markle: un flirt con William avrebbe acutizzato la faida con Harry. Scopri i dettagli sul rumor.

Arrivano nuove rivelazioni scottanti dalla famiglia reale. A sganciare la bomba è Tom Quinn, esperto della royal family, che hanno riacceso il dibattito su Meghan Markle e il suo comportamento durante il periodo passato a corte. Secondo Quinn, sembra che Meghan avesse instaurato un rapporto di particolare affetto con il principe William, un gesto che avrebbe acutizzato la già tesa faida tra Harry e il fratello maggiore. Ma scopriamo tutti i dettagli dell’indiscrezione.

Il comportamento di Meghan Markle a corte

Secondo le fonti vicine alla famiglia reale, Meghan Markle avrebbe spesso mostrato un atteggiamento espansivo, a volte troppo intimo, con William.

Si dice che fosse solita abbracciarlo e baciarlo sulle guance, un comportamento che avrebbe imbarazzato l’erede al trono.

Questo tipo di effusioni non solo avrebbero creato imbarazzo in corte, ma anche gelosia nella moglie di William, Kate Middleton.

Principe Harry e Meghan Markle

Queste dinamiche di comportamento, descritte come “mancanza di rispetto delle gerarchie“, avrebbero contribuito a peggiorare la relazione già fragile tra i due fratelli. La consuetudine di Meghan di esprimere affetto in modo così fisico non sarebbe stata apprezzata dalla famiglia reale, abituata a un protocollo molto più rigido. Ma anche la sua abitudine a voler cambiare lo status quo avrebbe minato ulteriormente la sua posizione all’interno della corte.

Il ruolo di Meghan nella corona

Quinn sostiene che Meghan, abituata alla libertà di espressione americana, abbia avuto difficoltà ad adattarsi alle rigide regole della famiglia reale. Il suo comportamento, giudicato da alcuni come “autoritario“, avrebbe sollevato perplessità tra il personale di corte, che si aspettava un atteggiamento più rispettoso e discreto da parte della duchessa del Sussex.

In tal caso, il presunto flirt con William non sarebbe stato visto solo come una questione di gelosia, ma come un fattore che ha innescato conflitti interni, facendo crescere la frattura tra Harry e il resto della famiglia reale.