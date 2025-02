Gino D’Acampo: accuse di comportamento inappropriato, lo chef nega tutto

Il celebre chef italiano Gino D’Acampo, noto per la sua carriera televisiva nel Regno Unito, sarebbe finito al centro di un’inchiesta giornalistica che lo vede accusato di comportamenti inappropriati sul luogo di lavoro. Secondo quanto riportato da ITV News, decine di persone lo avrebbero accusato di atteggiamenti inadeguati, che si sarebbero verificati negli ultimi 12 anni.

Ma scopriamo tutti i dettagli della vicenda.

Secondo quanto riportato dai media, tra cui la BBC, alcuni ex colleghi dello chef avrebbero affermato che i suoi comportamenti avrebbero incluso commenti a sfondo sessuale e atteggiamenti intimidatori.

ITV News have uncovered numerous allegations of sexually inappropriate and intimidating behaviour by Gino D’Acampo spanning 12+ years.



Women say he made graphic comments, exposed himself, and threatened junior staff. Some production companies were aware but continued working… pic.twitter.com/Uj5j5jokCE