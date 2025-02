Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli pronti alle nozze entro l’anno dopo la nascita di Kian. Scopri tutti i dettagli del matrimonio.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno per convolare a nozze! La notizia arriva dal settimanale Oggi, che ha rivelato che la coppia ha intenzione di sposarsi entro la fine dell’anno. Dopo la nascita del loro primogenito Kian, avvenuta il 10 gennaio, i due ex gieffini sembrano pronti a ufficializzare la loro unione davanti ad amici e parenti. Ma come procedono i preparativi per il matrimonio? Scopriamo tutti i dettagli.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: i preparativi per le nozze

“Il matrimonio tra i due dovrebbe avvenire entro l’anno” scrive Alberto Dandolo.

Non c’è ancora una data precisa per il matrimonio, ma secondo le indiscrezioni, alla cerimonia parteciperanno entrambi i figli di Pierpaolo: Kian e Leonardo. Quest’ultimo, nato nel 2017 dalla relazione con la modella Ariadna Romero, ha già conosciuto il fratellino in videochiamata, dato che vive a Miami con la madre.

Giulia Salemi ha raccontato al settimanale Oggi di quanto Pierpaolo sia un padre presente e amorevole, nonostante i suoi impegni lavorativi.

Attualmente impegnato nella tournée di “Rocky The Musical”, l’ex gieffino riesce a conciliare perfettamente la carriera con la vita familiare. “Ho fatto un braccio da tennista cambiando pannolini e di notte gli faccio fare il ruttino” ha dichiarato Pretelli.

La gioia di nonna Fariba

Anche Fariba Therani, mamma di Giulia Salemi, è al settimo cielo per la nascita di Kian. Sui social ha dedicato parole emozionanti alla figlia e al nipotino e ha rivelato quanto la famiglia sia ora più unita che mai.

Con il matrimonio ormai alle porte e una nuova vita da genitori, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno vivendo uno dei periodi più felici della loro relazione. I fan attendono con ansia di conoscere tutti i dettagli sulle imminenti nozze!