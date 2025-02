La presunta ex amante di Fedez, Angelica Montini, raggiunta da Valerio Staffelli: la sorella sbotta, “Siete la feccia della società”.

Non è andata come previsto la consegna del Tapiro d’Oro ad Angelica Montini, protagonista del gossip legato a Fedez. Lo storico inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, ha tentato di avvicinarla per porle alcune domande, ma l’incontro si è trasformato in un vero e proprio disastro. La Montini, per evitare il confronto, si è rifugiata nel bagno di un locale, mentre la sorella ha risposto duramente alle telecamere del programma di Canale 5. Ma scopriamo che cosa è successo.

Tapiro ad Angelica Montini: il tentativo fallito di Valerio Staffelli

Valerio Staffelli ha cercato in tutti i modi di ottenere delle dichiarazioni da Angelica Montini. “Angelica, ma la canzone Bella Stronza non l’aveva data Fedez alla Ferragni, ma a lei?” ha chiesto l’inviato, ma la Montini ha ignorato la domanda mentre si allontanava in tutta fretta.

Quando ha capito di non poter sfuggire all’attenzione delle telecamere, ha preferito chiudersi in bagno, lasciando Staffelli e la troupe in attesa.

Qui il video del servizio di Striscia.

Nonostante la sua insistenza, il giornalista non è riuscito a strapparle alcuna dichiarazione, mentre la sorella di Angelica Montini è intervenuta con parole dure contro Striscia la Notizia: “Ma vaff*o veramente“.

Lira della sorella: “Siete la feccia della società”

L’episodio ha assunto toni ancora più accesi quando Staffelli ha ironizzato sul presunto ruolo di Fabrizio Corona come consulente matrimoniale di Montini. La sorella della donna, esasperata, ha sbottato: “Siete la feccia della società“.

Alla fine, Angelica Montini è riuscita a lasciare il locale e salire su un taxi, evitando ogni confronto con l’inviato del tg satirico. Le telecamere l’hanno seguita fino a casa, ma la consegna del Tapiro si è rivelata un buco nell’acqua.