La nota conduttrice Emanuela Folliero si è lasciata andare ad alcune confessioni molto importanti tra passato e presente.

Qualche tempo fa aveva rivelato un terribile episodio di violenza subito in città, adesso, ospite di Verissimo, Emanuela Folliero si è confessata a tuttotondo dando modo di riflettere a tutti gli spettatori del programma e non solo. La donna, storico volto di Rete 4 e non solo, ha svelato alcuni pesanti traumi subiti da piccola e che ancora oggi la danno un senso di rabbia e fastidio.

Emanuela Folliero, il rapporto con la madre

Ospite del salotto di Canale 5 di Verissimo con Silvia Toffanin, la storica conduttrice di Rete 4 Emanuela Folliero è stata protagonista di una bella e intensa intervista che l’ha vista toccare diversi argomenti piuttosto intimi e privati. La donna ha svelato il rapporto e gli insegnamenti ricevuti da sua madre e si è poi lasciata andare anche ad alcune rivelazioni molto profonde.

Emanuela Folliero – www.donnaglamour.it

“Mia madre mi ha sempre insegnato a volare bassissimo. Mi ha insegnato l’umiltà in maniera eccessiva”, ha detto la donna mettendo in risalto, non solo in modo positivo, gli insegnamenti della madre. “Rido perché è mia mamma, ma non mi ha mai supportato”, svelato la Folliero.

Andando avanti nel suo racconto ,la conduttrice ha ulteriormente aggiunto dettagli sul feeling con us amadre: “Non era quella mamma che ti spinge a fare chissà che”, ha ammesso ancora. “Il mio è sempre stato un lavoro-non lavoro. Ma mia madre è stata brava: mi ha lasciato seguire quello che volevo io. Mi ha lasciato scegliere”.

Il racconto del trauma subito da piccola

Di diversa entità, invece, le rivelazioni sul passato. Quando era piccola, infatti, la Folliero ha svelato di aver subito un trauma molto pesante che, ancora oggi, la turba: “Ho avuto episodi spiacevoli, come tutte. Fortunatamente non è successo niente, altrimenti avrei avuto una fila di cause aperte”, ha raccontato a Verissimo. E ancora: “Nella mia città c’era un prete che mi faceva sempre sedere sulle sue ginocchia. Non è successo nulla, ma mi sentivo strana. Perché ancora mi ricordo quei momenti in modo così lucido? Vorrei rivederlo oggi per vendicare quella bambina che non si sentiva bene con se stessa”.