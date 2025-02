La moglie del principe Harry, Meghan Markle, finisce ancora una volta al centro della bufera. Stavolta, a scatenare la polemica è stato un gesto compiuto durante gli Invictus Game 2025 in Canada. Un video circolato sui social mostra la duchessa del Sussex spostare la sedia a rotelle di un’atleta senza il suo consenso.

Questo gesto, apparentemente innocuo, avrebbe però sollevato un’ondata di critiche, con molti utenti che lo hanno ritenuto irrispettoso nei confronti della persona coinvolta. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

Il gesto compiuto da Meghan Markle ha acceso un forte dibattito online. Secondo diversi commenti apparsi online, il gesto di Meghan sarebbe è interpretato come una grave mancanza di sensibilità.

“La sedia a rotelle è un’estensione del corpo di una persona, non si tocca senza permesso” scrive un utente su X.

