In arrivo la nuova serie di Meghan Markle su Netflix, “With Love, Meghan”, ma scoppia già la polemica. I commenti sui social sono spietati.

Meghan Markle ha inaugurato il 2025 con il lancio di With Love, Meghan, una serie Netflix di otto episodi incentrata su cucina, lifestyle e bricolage. Attraverso il suo rinnovato account Instagram, l’ex duchessa di Sussex ha presentato il progetto come un omaggio ai piccoli dettagli che possono trasformare momenti ordinari in esperienze straordinarie. Tuttavia, il debutto della serie ha suscitato reazioni contrastanti, con molti che l’hanno definita “insensibile” e fuori luogo rispetto al contesto sociale ed economico attuale. Ma scopriamo cosa sta succedendo.

Meghan Markle sommersa dalle critiche sui social e dai media

Il trailer di 90 secondi, in cui Meghan cucina, decora torte e prepara regali per gli ospiti, è stato aspramente criticato. Molti commentatori hanno etichettato la serie come un esempio di “elitismo” destinato a un pubblico ricco e annoiato.

La scelta di concentrarsi su temi di lifestyle glamour, in un periodo segnato da crisi globali e crescenti disuguaglianze sociali, è stata giudicata “fuori dal mondo”.

Anche esperti reali, come Richard Fitzwilliams, hanno definito lo stile dello show “sdolcinato e disneyano“, e ha anche sottolineato l’assenza di intenti umanitari. “Meghan avrebbe potuto utilizzare il suo talento per sostenere cause benefiche, ma ha preferito un progetto autoreferenziale” ha dichiarato Fitzwilliams.

Meghan Markle: un progetto fuori dal tempo

Sui social, l’opinione pubblica è stata altrettanto dura. Molti utenti hanno evidenziato come lo show sembri disconnesso dalla realtà. “In un momento in cui la maggior parte delle persone lotta per arrivare a fine mese, vedere cubetti di ghiaccio con fiori edibili è quasi un insulto” ha scritto un utente su X (ex Twitter).

Non mancano paragoni con i precedenti insuccessi della coppia, come il podcast Archetypes o la serie Polo di Harry, che avevano già minato la popolarità dei Sussex. Anche il progetto di marmellate American Riviera Orchard, promosso da Meghan, è attualmente fermo per problemi burocratici.

Nonostante la nuova veste da “influencer del lifestyle”, Meghan Markle continua a dividere il pubblico. Da un lato, la sua capacità di reinventarsi affascina gli esperti di marketing e comunicazione, dall’altro, molti la accusano di essere scollegata dai problemi reali delle persone comuni. Riuscirà With Love, Meghan a conquistare un pubblico più ampio o sarà l’ennesimo passo falso per l’ex duchessa? Lo scopriremo presto.