Zendaya e Tom Holland si sposano: l’attrice sfoggia l’anello ai Golden Globe

Zendaya e Tom Holland pronti per il grande passo: l’attrice sfoggia un anello di fidanzamento alla serata dei Golden Globe 2025.

Zendaya ha incantato tutti ai Golden Globe 2025, non solo per il suo look mozzafiato, ma per un dettaglio che ha catturato l’attenzione di fan e fotografi: un grande anello di diamanti indossato sull’anulare sinistro. Questo particolare ha scatenato i rumors su un possibile fidanzamento ufficiale con Tom Holland, suo compagno dal 2021.

La star è stata nominata per la sua interpretazione nel film Challengers di Luca Guadagnino, ma l’attenzione si è spostata subito sul gioiello, che potrebbe rappresentare una promessa d’amore importante. Sui social, i fan si sono scatenati: “È un anello di fidanzamento?“, “Tom ha finalmente fatto la proposta?” sono solo alcune delle domande che circolano. Ma qual è la verità? Scopriamo tutti i dettagli.

Zendaya e Tom Holland; un amore nato sul set di Spiderman

L’amore tra Zendaya e Tom Holland è scoppiato nel 2017 sul set di Spiderman: Homecoming, dove interpretavano Peter Parker e MJ. Dopo anni di amicizia e chimica evidente sul grande schermo, la coppia ha confermato la relazione nel 2021.

Nonostante la loro popolarità, entrambi hanno scelto di mantenere una certa riservatezza sulla vita privata, e hanno deciso di condividere solo pochi momenti con i fan.

Tuttavia, i due non mancano mai di sostenersi a vicenda durante eventi e traguardi lavorativi.

Durante la serata dei Golden Globe 2025 i fan e i presenti non hanno potuto fare a meno di notare il grosso anello che scintillava dall’anulare sinistro dell’attrice. Pare, quindi, che ormai i due siano pronti per il grande passo.

Qui le foto del look dell’attrice e del diamante che ha sfoggiato.

Progetti futuri per la coppia

Zendaya e Tom Holland non sono solo una coppia nella vita reale, ma anche partner artistici di successo. Oltre ad aver lavorato insieme nella saga di Spiderman, i due attori torneranno a condividere il set nel quarto capitolo del franchise e nel nuovo progetto di Christopher Nolan, The Odyssey, previsto per il 2026.

Se i rumors sull’anello si rivelassero veri, i fan potrebbero presto celebrare un evento da sogno: il matrimonio di una delle coppie più amate di Hollywood. I fan restano in attesa di un annuncio ufficiale che potrebbe arrivare presto.