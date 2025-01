La mamma di Fedez sbotta sui social: il duro sfogo dopo la notizia della vendita di Villa Matilde, “Quando imparerete?”.

L’anno nuovo si apre con un acceso sfogo sui social da parte di Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez. L’amministratrice delegata della società del rapper ha criticato duramente la diffusione di notizie riguardanti la presunta vendita di Villa Matilda, la lussuosa dimora sul lago di Como acquistata da Fedez e Chiara Ferragni nel 2023, prima della loro crisi di coppia.

Ma scopriamo che cosa ha detto e a chi era rivolto l’attacco social.

Mamma di Fedez, lo sfogo sui social: “Verificate le fonti”

La notizia della vendita della lussuosa villa degli ex coniugi Ferragnez, divulgata inizialmente da Gabriele Parpiglia su RTL e ripresa rapidamente da numerosi siti e quotidiani, affermava che la villa fosse stata venduta a un facoltoso acquirente inglese per la cifra di 10 milioni di euro.

Tuttavia, la madre del rapper ha espresso il suo disappunto sulla mancanza di verifiche da parte dei media.

Franco Lucia e Annamaria Berrinzaghi

In una storia Instagram, Annamaria Berrinzaghi ha pubblicato un articolo che riportava la presunta vendita della villa, accompagnandolo con un commento secco e critico: “Quando imparerete a verificare le notizie prima di scriverle sui giornali? Verificare le fonti penso sia il minimo. Buon anno“.

Le parole della mamma di Fedez lasciano intendere che le cose non siano esattamente come riportato dai media. La villa è ancora sul mercato? Oppure il prezzo di vendita reale differisce da quello dichiarato? Il mistero si infittisce.

Il mistero di Villa Matilda

La splendida Villa Matilda è stata al centro di numerosi rumors negli ultimi mesi, complice la crisi tra i Ferragnez che ha attirato grande attenzione mediatica.

Se la notizia della vendita sia vera o meno, resta ancora un punto interrogativo. Intanto, la polemica sollevata da Annamaria Berrinzaghi solleva un’importante questione sulla ricerca delle fonti.

Per ora, per scoprire la verità sulla presunta vendita non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti.