È giunta al capolinea la storia d’amore tra Wanda Nara e il rapper L-Gante 14 anni più giovane: i motivi della rottura.

Continuano gli scoop riguardanti la vita privata di Wanda Nara. A pochi mesi dall’annuncio della separazione da Mauro Icardi, la relazione tra Wanda Nara e L-Gante è ufficialmente giunta al termine. Dopo mesi di gossip e speculazioni, la modella argentina ha annunciato la separazione tramite un post sui social. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Wanda Nara e L-Gante: è finita, l’annuncio ufficiale

Attraverso un post pubblicato sul suo profilo social, Nara ha annunciato la fine della storia d’amore con L-Gante spiegando che la sua priorità ora sono i figli.

Il rapper 22enne, quattordici anni più giovane di Wanda, ha confermato la notizia, aggiungendo una punta di sarcasmo: “La telenovela è finita, ora continuatela senza di me“.

Questo annuncio arriva in un momento delicato per Wanda, impegnata in una complessa battaglia legale con l’ex marito Mauro Icardi. Tra accuse di violenza domestica, revenge porn e dispute sulla custodia delle figlie Francesca e Isabella, la vita personale della modella rimane sotto i riflettori.

Perché Wanda Nara ha lasciato L-Gante

Secondo quanto dichiarato dalla stessa Wanda, la decisione di separarsi è stata presa per dedicarsi completamente ai figli e affrontare le difficoltà legali in corso.

“La mia situazione giudiziaria è dolorosa, ora i miei figli hanno bisogno di me” ha scritto Wanda nel suo post di annuncio.

Nonostante la relazione con L-Gante fosse iniziata come una ventata di freschezza in un momento complicato della sua vita, le circostanze attuali hanno portato la modella a concentrarsi sul suo ruolo di madre e sulle sue priorità familiari.

Alcune voci suggeriscono che Wanda potrebbe riconciliarsi con Mauro Icardi. Dopo un matrimonio durato otto anni e segnato da scandali e riavvicinamenti, i due sono di nuovo al centro di speculazioni. Tuttavia, al momento, Wanda sembra più decisa che mai a focalizzarsi sui figli e sulla sua stabilità emotiva.