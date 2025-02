Alba Parietti rompe il silenzio a poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo 2025: la verità sulla sua partecipazione.

Mancano poche ore all’inizio del Festival di Sanremo 2025, e i telespettatori si chiedono se rivedranno Alba Parietti in prima fila sotto il palco dell’Ariston. Quel posto era diventato ormai un’istituzione, e poiché negli anni scorsi la showgirl era stata relegata a qualche fila più indietro, l’appello fatto a Che Tempo Che Fa aveva riacceso la speranza.

Ora è la stessa Parietti a rompere il silenzio e a rivelare se sarà presente o no al Festival. Scopriamo che cosa ha dichiarato.

Alba Parietti al Festival di Sanremo

La celebre conduttrice e opinionista, nota per la sua presenza costante nelle precedenti edizioni del Festival, ha espresso il desiderio di tornare ad assistere il Festival dalle prime file dell’Ariston, ma le circostanze attuali potrebbero impedirle di farlo.

Nelle sue apparizioni televisive, sia a Che Tempo Che Fa che a La Vita in Diretta, Alba Parietti aveva manifestato la sua volontà di tornare al Festival di Sanremo 2025. Tuttavia la conduttrice ha pubblicato un post su Instagram in cui ha annunciato che, nonostante l’entusiasmo, non sarà presente al Teatro Ariston per assistere alle cinque serate dell’evento.

Le reazioni dei fan

“E ci ci siamo, come ogni anno il momento è arrivato. Si respira aria di festival, una dei pochi riti collettivi che unisce gli italiani davanti alla tv. Io purtroppo, quest’anno non sarò a Sanremo ma lo commenterò dallo studio di La Vita in Diretta” ha annunciato la conduttrice televisiva.

Sotto al post sono arrivati tantissimi commenti. Un utente scrive con ironia: “Giustizia per Alba. Le tradizioni vanno rispettate“. Un altro utente commenta: “Faremo appello alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. La lotta non si ferma qui. #albainprimafila“.

Insomma, sembra proprio che gli utenti non smettano di sperare di tornare a vedere la Parietti in prima fila sotto il palco dell’Ariston.