Alba Parietti lancia una petizione per tornare in prima fila al Festival di Sanremo 2025. L’annuncio a Che Tempo Che Fa.

Fino a pochi anni fa erano due le certezze: il Festival di Sanremo a febbraio e Alba Parietti in prima fila all’Ariston. Ma qualcosa è cambiato nelle ultime edizioni, e il pubblico più affezionato è rimasto sorpreso nel non vedere il volto della famosa conduttrice sotto il palco.

Non è mancata l’ironia sull’argomento, anche da parte della stessa Parietti, che ha deciso di “prendere provvedimenti” per l’edizione del 2025. Scopriamo che cosa ha annunciato a Che Tempo Che Fa.

Alba Parietti privata del suo “diritto fondamentale”

Alba Parietti non è solo una presenza storica del Festival, avendo co-condotto Sanremo nel 1993 e il Dopo Festival nel 1994, ma negli anni è diventata un volto immancabile della kermesse canora. La sua presenza nelle prime file del Teatro Ariston era ormai una tradizione, fino a quando, due anni fa, ha rivelato di essere stata “retrocessa” alla seconda fila.

Lo scorso anno, invece, ha seguito l’evento direttamente da casa.

Durante la sua partecipazione a Che Tempo Che Fa, la showgirl ha scherzato sulla sua assenza dalle prime file del Teatro Ariston, e ha dichiarato con ironia di essere stata privata di un suo “diritto fondamentale”.

Qui il video del suo intervento da Fazio.

Le sue parole hanno scatenato una vera e propria ondata di sostegno, con il pubblico e alcuni ospiti dello show pronti a firmare una petizione per riportarla in prima fila al Festival di Sanremo 2025.

Alba Parietti: il ritorno all’Ariston

La questione della sua assenza è stata ripresa anche a La Vita in Diretta, dove la Parietti ha ribadito di non avere alcuna intenzione di rinunciare alla sua storica poltrona: “Non è finita finché non è finita” ha affermato con la solita ironia.

Con il Festival di Sanremo 2025 alle porte, resta da vedere se la sua petizione avrà successo. Riuscirà Alba Parietti a riconquistare il suo posto in prima fila all’Ariston? Non ci resta che attendere la prima puntata del Festival per scoprirlo!