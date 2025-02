Le rivelazioni di Bianca Balti dopo la malattia: ” I brand hanno smesso di vedermi come una possibile testimonial”.

La celebre modella italiana, Bianca Balti, ha rivelato come la sua carriera abbia subito un drastico rallentamento dopo la diagnosi di cancro alle ovaie. La 40enne ha raccontato che, dopo aver reso pubblica la malattia, molte collaborazioni professionali si sono interrotte e le offerte di lavoro sono drasticamente diminuite. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

Bianca Balti, un nuovo inizio: “Sono di nuovo open for business”

“La moda mi è semplicemente capitata” ha raccontato Balti, ricordando i suoi due decenni di successo nel settore. Tuttavia, dopo il tumore, il mondo dei brand sembra averla messa da parte, offrendole solo supporto morale, ma nessuna nuova opportunità lavorativa.

La modella ha rivelato: “Quando mi è stato diagnosticato un cancro, tutti, comprensibilmente, hanno iniziato a esitare a propormi nuovi lavori. A parte fiori e biglietti di auguri sentiti, i brand hanno smesso di vedermi come una possibile testimonial del loro marchio“.

Bianca Balti

Nonostante le difficoltà, Bianca Balti non si è arresa. Con un post su Instagram ha voluto lanciare un messaggio chiaro: è pronta a rimettersi in gioco. “Ho sbloccato il potenziale della nuova me per poter ritrovare il mio valore” ha dichiarato.

La rinascita di Bianca Balti

La modella ha sottolineato quanto sia importante per lei collaborare con aziende che condividano i suoi stessi valori. Dopo anni di successi nel settore, ora vuole essere protagonista attiva della sua carriera e scegliere con cura i progetti a cui dedicarsi.

Questa settimana, Balti sarà tra le conduttrici che affiancheranno Carlo Conti a Sanremo, un’occasione importante per dimostrare la sua presenza nel mondo dello spettacolo. La sua esperienza dimostra come, nonostante le difficoltà, sia possibile ricostruire la propria carriera.

Il messaggio di Bianca Balti è chiaro: nonostante la malattia e le sfide, è pronta a tornare sotto i riflettori e a dimostrare il proprio valore, dentro e fuori dal mondo della moda.