Andrea Cerioli, il difficile rapporto con il corpo: “Avevo preso 29 chili”

Ora sta bene ma in passato, per una serie di ragioni, Andrea Cerioli aveva affrontato un momento di difficoltà a causa del suo corpo.

Alcuni mesi fa aveva raccontato pubblicamente di aver deciso di intervenire con una liposuzione per risolvere alcune piccole problematiche legate al suo corpo. Adesso, Andrea Cerioli ha deciso di raccontare meglio quanto vissuto, non solo a livello fisico ma anche a livello mentale con delle vere e proprie problematiche legate all’accettarsi in un determinato modo.

Andrea Cerioli e la liposuzione

Al netto della bellissima storia d’amore con Arianna Cirrincione, da cui ha avuto una bellissima bimba, Andrea Cerioli ha raccontato via social alcune problematiche che lo hanno visto trascorrere un periodo non felicissimo e che lo hanno portato a dover fare i conti con un aumento di peso notevole, cosa che gli ha provato ulteriori problemi.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione – www.donnaglamour.it

“Venivo da due anni di grossi problemi metabolici, grossa perdita e ripresa di peso”, ha spiegato Cerioli nelle sue stories su Instagram. “Accumulo localizzato di adipe… Mai stato così”, ha aggiunto. L’ex volto di Uomini e Donne ha spiegato come sentisse “il bisogno di riprendere in mano tutto”. Una situazione che non è stata “recuperata” nell’immediato vista “la rimozione della cistifellea per problemi biliari”.

Il giovane ha quindi spiegato: “Diciamo che ero arrivato al culmine, colesterolo e trigliceridi sballati. Pre e post liposuzione, il regime alimentare sano è fondamentale, vorrei riuscire a fare più attività fisica, con Ally (Allegra, sua figlia ndr) piccola per ora il tempo libero è difficile ritagliarselo”.

“Volersi bene”

Il discorso fatto da Cerioli, però, attenzione, non riguarda solo un fattore puramente estetico. Il ragazzo, infatti, ha tenuto a precisare come il percorso fatto per arrivare alla liposuzione sia stato qualcosa di importante a livello personale. “Nessuno regala niente, bisogna volersi bene. Aldilà dell’estetica – quella è soggettiva ed è la parte meno importante – ma proprio volersi bene, cercare di stare in salute e impegnarsi nel curare il proprio corpo. Anche perchè ce lo porteremo dietro tutta la vita”, ha continuato dicendosi soddisfatto del percorso che lo ha portato a perdere ben 26 chili dopo aver presi 29.