Pietro Genuardi morto: il ricordo commosso di Alex Belli in tv

La morte del famoso attore Pietro Genuardi ha scosso tutto l’ambiente dello spettacolo: Alex Belli era molto legato a lui.

Sono giorni di grande tristezza e amarezza per il mondo della tv e dello spettacolo. Dopo la morte dell’attore Pietro Genuardi, l’intero settore si è stretto alla famiglia in segno di grande affetto e rispetto per il 62enne, deceduto a seguito di una brutta malattia. In tv, a ‘La Volta Buona’, anche Alex Belli ha voluto ricordare Genuardi con il quale ha lavorato in passato e con cui condivideva un bel rapporto di amicizia.

Pietro Genuardi, il ricordo di Alex Belli in tv

Nel corso della puntata de ‘La Volta Buona’ andata in onda su Rai 1 con Caterina Balivo, Alex Belli ha avuto modo di parlare del rapporto con il compiante Pietro Genuardi, collega con il quale non solo ha condiviso il set ma con cui aveva anche un legame più intenso, di una bella amicizia. “Non ho mai visto Pietro arrabbiato. Un po’ di anni fa abbiamo fatto insieme una vacanza in Puglia. Mi ricordo la sua gioia e la sua forza in qualsiasi cosa facessimo”, ha detto Belli.

Alex Belli – www.donnaglamour.it

E ancora sul loro rapporto: “Lui aveva sempre la soluzione per tutto, era un faro. Per me è stato un maestro e un fratello. Non abbiamo condiviso solo il set, eravamo una famiglia. Abbiamo lavorato insieme dal lunedì al venerdì, per otto anni”, ha commentato visibilmente commosso il giovane volto della televisione.

Il funerale e l’omaggio

Il ricordo di Belli è poi continuano in modo molto sentito: “Per la luce e la solarità che lui era. È anche quello che ha lasciato come eredità a tutti noi. Domani non celebreremo il fatto che lui è andato via, ma che è rimasto qua con noi e ci ha riempito della sua energia e della sua forza. Devo tanto a lui. Sono arrivato in un momento in cui ho preso un treno in corsa e lui mi ha aiutato, l’ha fatto con tutti noi. È una cosa rara. Lo voglio ricordare come una luce“.