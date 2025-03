Alfonso Signorini: “Zeudi? Non sapevo chi fosse”

Le dinamiche del Grande Fratello e i pensieri del conduttore, Alfonso Signorini. L’intervento del presentatore a ‘Boom’, sui social.

Le recenti discutibili parole su Lorenzo Spolverato e le nuove dichiarazioni su Zeudi Di Palma. Alfonso Signorini torna a far discutere a proposti dei concorrenti del Grande Fratello. Parlando a ‘Boom’, il format social da lui ideato, il conduttore del reality ha spiegato, in compagnia della giornalista Grazia Sambruna, come non sapesse chi fosse la giovane ex Miss Italia.

Alfonso Signorini, le parole su Zeudi Di Palma

Il presentatore del GF è stato protagonista, come detto, nel suo nuovo format social ‘Boom’ sulla sua pagina Instagram. Alfonso Signorini, tra i vari passaggi della discussione con la giornalista Grazia Sambruna, ha affrontato il tema legato a Zeudi Di Palma e la sua grande fanbase, spesso risultata essere fin troppo tossica.

Alfonso Signorini – www.donnaglamour.it

La Sambruna ha spiegato seguendo le linee del format: “Oggi boccio i fandom tossici del Grande Fratello. Lo scorso weekend hanno messo una taglia internazionale sul mio profilo invitando in tantissime lingue del mondo a segnalare il mio profilo X. Lo hanno fatto in portoghese, in italiano, in inglese. Vogliono farmi chiudere il profilo per mettermi a tacere. Chi sono stati? I fan di Zeudi Di Palma“, ha detto la giornalista.

A questo punto Signorini ha colto la palla al balzo per dire: “Che poi. Ma questa Zeudi Di Palma quando è entrata nessuno sapeva chi fosse. Io stesso che faccio questo lavoro da quarant’anni non sapevo chi fosse. Come fa ad avere tutto questo seguito?”.

Il dubbio sul seguito della ex Miss

Le frasi e il quesito posto dal conduttore hanno acceso il dubbio della Sambruna: “Una bellissima domanda che se fossi Mediaset mi farei, è curioso e bizzarro questo seguito internazionale”, ha detto. “Questi fan sono molto aggressivi perché se qualcuno critica Zeudi Di Palma non ha diritto di parola, nel loro modo di vedere. E questo rovina il gioco e anche il televoto e la trasmissione per tutti gli spettatori”.