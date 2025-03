“Colto di sorpresa”: Signorini fa un passo indietro su Lorenzo dopo il Tapiro

Dopo aver ricevuto il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia per il GF e le questioni legate a Lorenzo Spolverato, Alfonso Signorini torna a parlare.

Il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia è ancora freschissimo per Alfonso Signorini che, dopo la messa in onda del servizio del tg satirico, anche a causa delle molte critiche che gli sono arrivate, ha scelto di rompere il silenzio su Grande Fratello e Lorenzo Spolverato facendo una sorta di passo indietro rispetto a quanto detto al momento della consegna del “premio” del tg di Antonio Ricci.

GF e Lorenzo: il passo indietro di Alfonso Signorini

Intervenuto con due post distinti su Instagram, Alfonso Signorini ha rotto il silenzio per parlare dopo la consegna del Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia e le sue parole a proposito della produzione del Grande Fratello e la questione delle azioni contestate ad uno dei concorrenti, Lorenzo Spolverato. In questo senso, il conduttore ha fatto chiarezza con tanto di passo indietro.

Alfonso Signorini – www.donnaglamour.it

“Ci tengo a precisare alcune cose che ho detto a Striscia la Notizia. Sono stato colto di sorpresa e, riascoltandomi, desidero chiarire meglio il mio pensiero. Il Grande Fratello è un gioco. Un gioco con delle regole, sia all’interno della casa che nel televoto”, ha detto Signorini nel primo post pubblicato. E ancora: “Regole che Endemol Shine Italy che produce il programma, sottopone a rigorosi controlli. Io firmo il programma come autore“.

Il commento su Spolverato e le sue azioni

Continuano il suo discorso, con un altro post Signorini ha aggiunto e concluso: “E al di là delle mie opinioni personali, posso affermare che Lorenzo, pur essendo protagonista di alcuni episodi oggettivamente poco piacevoli, in base al regolamento non ha fatto nulla che giustifichi un’eliminazione. Se così fosse stato, sarebbero stati presi provvedimenti”.

E ancora: “D’altronde un reality è un reality. Ritengo quindi importante ribadire che ogni decisione segue un processo chiaro e trasparente, nell’interesse del gioco e del pubblico”. Parole che hanno portato diversi utenti social a rispondere e far notare un comportamento non limpido dello stesso conduttore che, in parte, si è rimangiato alcune delle frasi dette durante il faccia a faccia con Striscia.