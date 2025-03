Amici, il primo guanto di sfida per il Serale fa discutere: “Carnevale!”

Prime provocazioni ad Amici in vista del Serale. Per una ballerina è arrivato un guanto di sfida discutibile. Cosa è successo.

Ad Amici è stato raggiunto l’ok per i ragazzi che saranno protagonisti al Serale. Adesso, nella scuola stanno iniziando ad arrivare i primi guanti di sfida che dovranno essere accettati o rifiutati dagli allievi e i rispettivi prof della squadra. Il primissimo in questione riguarda il ballo ed è giunto per Francesca da parte di Alessandra Celentano.

Amici, il primo guanto di sfida per Francesca

Nel corso dell’ultimo daytime andato in onda di Amici, ecco arrivare nella classe il primo guanto di sfida in vista del Serale. Si tratta di una proposta di faccia a faccia nella danza tra Chiara e Francesca, con quest’ultima che è stata la destinataria del compito voluto da Alessandra Celentano al fine di mettere in risalto le capacità della sua allieva, Chiara appunto.

Deborah Lettieri – www.donnaglamour.it

La maestra ha optato per un compito alla sbarra con una coreografia che si addice a Chiara rispetto che a Francesca. In questo senso la ragazza non è sembrata felicissima del compito, ritenuto non equo. In questa ottica, l’allieva si è voluta confidare con la sua insegnante, Deborah Lettieri per capire se accettare o meno la sfida.

La Lettieri straccia il compito

“Ma è una candid camera o è vero?”, ha subito detto la Lettieri confidandosi con la sua allieva. “[…] Ma non è equo. Assolutamente no, poi contro Chiara. Questo è puro Chiara: classico, neo classico e soprattutto è sbarra”, ha detto la prof.

A quel punto Francesca è parsa sollevata e ha pure sorriso per il gesto della sua insegnante: “Non mi metto a farti preparare questo. Guarda. Guarda. Oplà”, ha detto stracciando la lettera con il compito. “In effetti è passato da poco Carnevale”, ha aggiunto la prof di Amici facendo riferimento ai “coriandoli” ottenuti strappando, e quindi non accettando, il guanto di sfida.