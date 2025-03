Amici, tutti al Serale tranne Deddè: le prime parole dopo l’esclusione

Ultime maglie assegnate per il Serale di Amici con Deddè che è stato escluso. La sua reazione e le parole sui social.

Tutto è pronto per il Serale di Amici ormai in partenza. Le ultime maglie sono state assegnate nel corso della recente puntata domenicale andata in onda su Canale 5 che ha visto gli allievi formare definitivamente il gruppone che prenderà parte alla fase conclusiva del programma. Grande deluso, Deddè, escluso dai professori e tornato a parlare per la prima volta sui social.

Amici, assegnate ultime maglie per il Serale

Durante la puntata domenicale di Amici di Maria De Filippi sono state assegnate le ultime maglie per il Serale. A prendere la divisa dorata per la parte conclusiva della trasmissione sono stati Vybes, Trigno e Luk3 che hanno ricevuto i “sì” dei tre professori: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Grande escluso è stato Deddè con due “no” e un solo “sì”.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

Il cantante ci è rimasto molto male ma ha voluto comunque dire due parole in modo molto cortese e gentile: “Fa niente. Spero di aver lasciato una parte di me nel cuore delle persone e di aver trasmesso qualcosa”, ha detto in studio davanti a tutto il pubblico. E ancora: “Ci tengo a ringraziare Anna che ha lavorato con me in questi mesi”.

Deddè escluso dal Serale: le prime parole

Successivamente, il ragazzo è tornato a parlare sui social dando conferma di grande eleganza ed educazione: “È stato un viaggio bellissimo. Ho avuto il piacere di conoscere persone stupende, di aprirmi e di lasciare una parte del mio mondo nel cuore di tanti”, ha scritto Deddè in una storia Instagram e in un post. “La musica per me è vita, lo è sempre stato, non smetterò mai di sognare e di trasmettere ciò che sento. Grazie Amici, Maria, Anna e grazie a tutti i ragazzi che sono stati come una seconda famiglia per me in questi mesi”. E ancora: “Grazie a tutti coloro che si sono presi cura di me… ma soprattutto A VOI per l’affetto che mi avete dimostrato, ci sentiamo presto, Gabriele”.