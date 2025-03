Olly, ecco perché si fa le foto in mutande: il retroscena

Il vincitore del Festival di Sanremo 2025 Olly è spesso protagonista di foto in mutande. Ecco il motivo per cui si fa fotografare così.

I recenti rumors su un possibile flirt con Gaia non hanno certo impedito a Olly, vincitore di Sanremo 2025, di scalare le classifiche con il suo brano ‘Balorda nostalgia’. Proprio in questo senso, una recente foto del cantante in mutande ha dato modo di scoprire una curiosità sul suo conto e su questa “tradizione” che va avanti da qualche tempo.

Olly, il no all’Eurovision dopo Sanremo

Sempre al centro dell’attenzione mediatica dopo la vittoria di Sanremo, Olly ha avuto modo di spiegare, dopo diverse polemiche, anche la scelta di non prendere parte all’Eurovision che si terrà in Svizzera quest’anno. Il cantante ha detto la sua sull’argomento a ‘Che Tempo Che Fa’ mettendo fine alle voci sul suo conto e le ragioni della sua decisione.

Olly con il premio di vincitore di Sanremo 2025 – www.donnaglamour.it

“La musica è mia, è un lavoro di squadra ma la faccia ce la metto io”, ha esordito il giovane vincitore di Sanremo 2025. Poi, motivando il “no” all’Eurovision dove, invece, andrà Lucio Corsi, secondo classificato alla kermesse dell’Ariston: “Ho scelto di non partecipare per concentrarmi sui concerti già programmati. Per me, il rapporto con il pubblico viene prima di tutto”.

Perché si scatta foto in mutande

Spiegato l’arcano del “no” all’Eurovision, resta la curiosità sulle foto di Olly in mutande. Spesso, infatti, il ragazzo si è mostrato in occasioni importanti solo in biancheria intima. Sebbene non ci siano state dichiarazioni del diretto interessato sull’argomento, pare è che si tratti di una sorta di rito scaramantico messo in atto prima di eventi importanti o per le occasioni speciali.

In questo senso, l’ultima volta che il giovane si era fotografato in mutande era stata per la vigilia del Festival e, adesso, ha replicato con un post per festeggiare il primo posto in fimi da 3 settimane di Balorda Nostalgia e dell’album Tutta Vita.