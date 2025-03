Luisa Corna punge Gabry Ponte dopo il San Marino Song Contest: la frecciata

La vittoria di Gabry Ponte al San Marino Song Contest non sembra essere andata giù a Luisa Corna, anche lei in gara all’evento.

Il successo ottenuto dal DJ Gabry Ponte al San Marino Song Contest con ‘Tutta l’Italia’ porterà il volto della musica al prossimo Eurovision in Svizzera. Un qualcosa che non sembra essere andato troppo giù agli altri cantanti in gara come, per esempio, Luisa Corna. La donna, infatti, intervenuta in tv, ha sganciato qualche frecciatina al collega.

Luisa Corna dopo il San Marino Song Contest

Intervenuta alla trasmissione ‘Citofonare Rai Due’ con Simona Ventura e Paola Perego, Luisa Corna ha commentato in modo un po’ polemico la vittoria di Gabry Ponte al San Marino Song Contest. Un successo che, come anticipato, porterà il DJ ad affrontare il prossimo Eurovision in Svizzera in programma tra qualche settimana.

Luisa Corna – www.donnaglamour.it

Prima di commentare il trionfo del DJ, la Corna ha detto la sua sulla mancanza di vittorie delle donne: “Il fatto che negli ultimi anni a San Marino non hanno vinto le donne? Bisogna fare qualcosa, facciamo una protesta. Ma poi ha vinto uno che non è un cantante, quindi facciamo un’altra protesta! Se canto Tutta L’Italia? Certo, ma qui non siamo in Italia!”.

La frecciata a Gabry Ponte

Spinta poi dalla conduttrice Simona Ventura a commentare la classifica che l’ha vista arrivare all’ultimo posto del San Marino Song Contest, la Corna ha aggiunto con fare evidentemente stizzito: “Se devo essere contenta del mio ultimo posto? Adesso non esageriamo. Mi dicono tutti così, dell’ultimo posto e di Tananai, ma io ripeto: non esageriamo. Posso dire però che è un mondo un po’ strano? Questo lo posso dire? Ecco, l’ho detto. Perché ho detto che Gabry Ponte ha vinto senza essere un cantante? Perché non lo è“, ha concluso con tanto di stoccata al DJ.