Gabry Ponte vince il San Marino Song Contest e vola all’Eurovision: “A chi devo dire grazie”

Trionfo di Gabry Ponte al San Marino Song Contest 2025 che gli permette di andare all’Eurovision in Svizzera con “Tutta l’Italia”.

La sua canzone “Tutta l’Italia” è stata la colonna sonora del Festival di Sanremo 2025 e anche per questo la candidatura al San Marino Song Contest aveva fatto molto parlare. Adesso, Gabry Ponte ha sorpreso tutto vincendo l’evento musicale e aggiudicandosi il diritto di partecipare all’Eurovision in Svizzera dopo, appunto, rappresenterà San Marino. Un successo che lo stesso DJ non si sarebbe mai aspettato.

Gabry Ponte: “Tutta l’Italia” vince il San Marino Song Contest

C’era grande attesa per conoscere l’esito del San Marino Song Contest che garantisce al suo vincitore il passaggio all’Eurovision che si terrà prossimamente in Svizzera. Alla fine, al netto dei tanti volti famosi, anche italiani, in gara, è stato Gabry Ponte a vincere con la sua canzone “Tutta l’Italia” che è stata la colonna sonora del recente Festival di Sanremo.

Gabry Ponte – www.donnaglamour.it

Dopo una serata di grandi esibizioni, il San Marino Song Contest è stato vinto, come detto, dal famoso DJ che ha trionfato davanti ad altri importanti artisti. The Rumpled, per esempio, con You Get Me So High, si è piazzato secondo, mentre Teslenko, con Storm, ha chiuso il podio. Niente da fare per gli altri volti italiani come Pierdavide Carone, Marco Carta e Luisa Corna che non sono riusciti ad arrivare nelle prime posizioni.

La reazione e i ringraziamenti per la vittoria

Al momento di essere eletto vincitore del San Marino Song Contest 2025, Ponte ha esultato e ha ringraziato tutto il pubblico e non solo. “Sono veramente felice e soddisfatto di avere raggiunto questo traguardo”, ha esordito. “Sono veramente felice e soddisfatto di avere raggiunto questo traguardo perché ‘Tutta l’Italia’ è un brano a cui tengo particolarmente e, poi, volevo ringraziare Carlo Conti che è stato uno dei primi a credere nella canzone e, infatti, l’ha scelta anche come sigla del suo Festival di Sanremo”.