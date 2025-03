Dalla presunta gravidanza della Amoroso al maxi regalo alla Campello: i gossip della settimana

Tante notizie dal mondo dello spettacolo, della tv e dei social: scopriamo quali sono stati i migliori gossip della settimana.

Sono state tantissime negli ultimi giorni le notizie dal mondo dello spettacolo, della tv e dei social. Al netto del drammatico addio di Eleonora Giorgi, diversi personaggi hanno fatto parlare, in modo diretto o indiretto. I rumors, non confermati, sulla presunta gravidanza di Alessandro Amoroso e non solo si sono presi la scena. Scopriamo i migliori gossip della settimana dal 3 al 7 marzo 2025.

I gossip della settimana: Alessandro Amoroso incinta?

Lo scoop, se confermato, avrebbe dell’incredibile e sarebbe, tra l’altro, bellissimo. Stando ad una recente segnalazione arrivata all’esperta di gossip Deianira Marzano, pare che Alessandra Amoroso possa essere in dolce attesa. Nel messaggio condiviso sui social dalla Marzano sono stati dati anche dei dettagli.

Da quanto è stato possibile leggere nella segnalazione che, va detto, non è stata assolutamente confermata e rientra nei classici rumors e voci di corridoio, la Amoroso sarebbe in dolce attesa con data del presunto parto a settembre. Vedremo se la cantante vorrà dire qualcosa in merito.

Addio a Eleonora Giorgi

La settimana di notizie si era aperta con il drammatico decesso di Eleonora Giorgi. Dopo aver battagliato con tutte le sue forze contro un tumore al pancreas, la famosa attrice ha lasciato tutti. Nei giorni seguenti sono anche andati in scena i funerali con tantissimo affetto e commozione da parte della sua famiglia e dei suoi fan.

La lite in videochiamata tra i Ferragnez

Attenzione, attenzione perché i Ferragnez tornano a far parlare. Chiara Ferragni sarebbe stata pizzicata in una videochiamata di fuoco con Fedez. Stando alla segnalazione riportata da Veryinutilpeople, pare che la donna abbia fatto ben “30 minuti buoni di videochiamata con Fedez. Toni molto seccati in cui faceva riferimento a quanto successo nell’ultimo mese”.

Alice Campello compie gli anni: il super regalo ricevuto

Dopo essere tornati insieme, Alvaro Morata e Alice Campello sembrano essere felicissimi. La conferma è arrivata anche in occasione del compleanno della donna che ha ricevuto da parte del centravanti spagnolo ex Juve e Milan alcuni regali speciali. Spicca soprattutto un maxi anello dal costo super che la donna ha fatto vedere sui social con grande orgoglio…

Stefano De Martino paparazzato in dolce compagnia

Giorni movimentati anche per Stefano De Martino. Il conduttore, infatti, è stato “vittima” di una particolare paparazzata in dolce compagnia della sua amica Gilda Ambrosio. Nulla di male, se non fosse che sul loro conto, già in passato, ci siano state voci di presunto flirt. Anche in questo caso, al netto della presenza di altri amici, le indiscrezioni non sono mancate…