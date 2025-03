Marco Carta, la verità sul rapporto con Maria De Filippi e gli ex compagni di Amici

Il cantante Marco Carta protagonista al San Marino Song Contest 2025: la carriera e i retroscena su Amici e Maria De Filippi.

Qualche tempo fa aveva fatto delle importanti confessioni in tema amore e in ottica Sanremo. Adesso Marco Carta torna a parlare e lo fa in occasione della sua partecipazione al San Marino Song Contest 2025 che potrebbe dargli la possibilità di accedere all’Eurovision in Svizzera. Intervistato dall’Adnkronos, il giovane ex Amici ha parlato anche del talent show che lo ha lanciato nel settore e, ovviamente, del suo rapporto con Maria De Filippi.

Marco Carta al San Marino Song Contest 2025

Nel corso dell’intervista, Marco Carta ha prima di tutto parlato dell’attuale possibilità di vincere il San Marino Song Contest 2025 e andare all’Eurovision con la canzone ‘Solo fantasia’. “Quando ho vinto Sanremo 2009 l’Italia non partecipò all’Eurovision. L’ho scoperto solo qualche anno più tardi”, ha spiegato l’artista all’Adnkronos.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

Ancora sul brano in gara, Carta ha aggiunto: “E’ un pezzo su cui punto tanto e confido nella giuria tecnica. Credo che sappia valutare il brano al di là della popolarità e individuare la canzone più adatta per l’Eurovision”.

Il rapporto con Maria De Filippi e gli ex compagni

Tra i vari passaggi dell’intervista anche il ricordo della sua esperienza ad Amici: “Eravamo carini con la nostra felpa azzurra, che chiamavamo ‘pigiama’. Si percepiva la nostra inesperienza davanti alla telecamera. Trovo che fosse una cosa dolce, perché il pubblico si immedesimava in noi, ragazzi che sapevano cantare ma non stare in tv. Oggi i concorrenti sono sicuramente più preparati, forse anche grazie ai social. Fare gavetta oggi significa anche esercitarsi nella propria cameretta davanti alla telecamera, grazie ai social”.

Sul rapporto con Maria De Filippi, poi, Marco ha aggiunto: “Ogni tanto capita di sentirsi. Non spesso, ad essere sincero, ma ci si scambia saluti e gesti d’affetto. Lei è sempre presente ed io provo un affetto enorme. Devo solo ringraziarla per l’opportunità che mi ha dato”. E se gli si chiede con quali degli ex compagni di quella edizione sia rimasto in contatto, Carta ha rivelato: “Abbiamo una chat di gruppo Amici 7, come quella dei compagni di scuola. È stato un periodo bellissimo”.