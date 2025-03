Federica Nargi presa di mira dagli haters per le figlie: la risposta epica

In vacanza con tutta la famiglia, Federica Nargi si è trovata a dover far fronte ad alcune critiche dagli haters. La sua replica.

Partita con tutta la famiglia a Santo Domingo, Federica Nargi non ha fatto mancare di pubblicare diversi scatti della bellissima vacanza che vede protagonisti anche il suo compagno, Alessandro Matri, e le loro due figlie. Proprio le bimbe hanno attirato l’attenzione di qualche haters portando mamma Fede a dover rispondere a tono.

Federica Nargi e la vacanza a Santo Domingo

Sono giorni di caldo, mare e divertimento per Federica Nargi e tutta la sua famiglia. L’ex Velina, dopo l’esperienza vissuta a Ballando con le Stelle, si è presa un momento di relax totale partendo a Santo Domingo per godersi mete esotiche e location mozzafiato. Sui social non sono mancate le foto relative al viaggio.

La Nargi, infatti, ha pubblicato diverse foto che la ritraggono con Matri, Sofia e Beatrice, ma anche con alcuni amici con cui sta condividendo questo bellissimo momento. Sebbene di solito, ad attirare l’attenzione degli utenti del web sia proprio l’ex Velina, grazie alla sua fisicità sempre al top, questa volta alcuni haters sono stati colpiti dalla presenza delle figlie della donna in vacanza e non a scuola…

Il botta e risposta con gli haters

Alcuni utenti hanno notato come le figlie di Matri e della Nargi abbiano fatto compagnia ai genitori in questa vacanza piuttosto che essere impegnate a scuola. Degli haters, senza giri di parole, hanno scritto sotto alcuni post dell’ex Velina: “Ma le bambine a scuola non ci vanno mai?“. Una frase che non è passata inosservata a mamma Fede che ha replicato, come affermato da Leggo: “Scuola chiusa per la settimana bianca“, con tanto di ironia. E ancora in un altro post direttamente la didascalia: “La famosa ski week“.