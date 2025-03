Federica Nargi vola con tutta la famiglia in una meta spettacolare: le foto

Viaggio di famiglia per Federica Nargi e Alessandro Matri che sono volati a Santo Domingo con tutta la famiglia. Gli scatti social.

Federica Nargi, nota showgirl e modella italiana, ha condiviso con i suoi seguaci social alcuni scatti della sua vacanza in famiglia. L’ex Velina, infatti, insieme ad Alessandro Matri e alle figlie è volata direttamente a Santo Domingo. Dopo aver partecipato all’ultima edizione di “Ballando con le Stelle”, dove si è classificata al terzo posto, la Nargi ha deciso di concedersi una pausa al caldo insieme al marito e alle piccole Sofia e Beatrice che hanno da poco organizzato una bellissima festa per la loro mamma.

Federica Nargi, il viaggio a Santo Domingo

In queste ore, come anticipato, Federica Nargi ha scelto di volare con tutta la famiglia a Santo Domingo. Un qualcosa che la donna ha voluto condividere anche con i suoi fan con una serie di foto mostrate su Instagram. La famiglia ha scelto la Repubblica Dominicana come meta per festeggiare il Carnevale, godendo delle spiagge bianche e del mare cristallino che caratterizzano l’isola caraibica.

Federica Nargi – www.donnaglamour.it

In compagnia anche di amici e dei loro bambini, la Nargi ha documentato la vacanza attraverso una serie di fotografie pubblicate sul suo profilo Instagram, mostrando momenti di relax e divertimento in un’atmosfera paradisiaca.

Le foto social e le reazioni

Negli scatti condivisi, Federica è apparsa assolutamente sorridente e radiosa, sfoggiando una pelle abbronzata e look estivi che ne hanno messo in risalto la sua forma fisica impeccabile. Le immagini pubblicate l’hanno ritratta mentre si godeva il sole caraibico, si rilassava in spiaggia e trascorreva del tempo di qualità con la sua famiglia. I followers hanno apprezzato le foto, riempiendo la sezione commenti di complimenti e messaggi affettuosi a conferma dell’ottimo feeling tra lei e il suo pubblico, già evidenziato anche nella precedente esperienza televisiva di “Ballando con le Stelle”.