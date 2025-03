Una segnalazione non confermata sul conto di Alessandra Amoroso avrebbe scatenato i fan della cantante. L’artista è incinta?

Le grandi emozioni che Alessandra Amoroso ha vissuto di recente sul palco potrebbero essere ora amplificate ancora di più. Sarebbe arrivata, infatti, una clamorosa indiscrezione sul conto della cantante che potrebbe essere in dolce attesa. A darne notizia un utente che ha segnalato all’esperta di gossip Deianira Marzano tale possibilità sull’ex allieva di Amici.

Alessandra Amoroso: la segnalazione

Nelle ultime ore, il mondo del gossip è stato scosso da un’indiscrezione riguardante la celebre cantante Alessandra Amoroso. Secondo quanto riportato dall’esperta di cronaca rosa Deianira Marzano in una storia su Instagram, una fonte anonima le avrebbe rivelato che l’artista salentina sarebbe in dolce attesa e che il parto sarebbe previsto per settembre.

Alessandra Amoroso – www.donnaglamour.it

Nel dettaglio l’esperta ha condiviso un messaggio arrivatole con scritto: “A settembre nasce Penelope Maria Pastore. Oh uno scoop. Alessandra Amoroso è incinta“. In questo senso, la stessa esperta non si è sbilanciata sulla notizia e ha preferito unicamente commentare: “Se fosse sarebbe bellissimo!”, il tutto accompagnato da alcune emoticon di occhi a cuore.

La storia con Valerio Pastore

Come detto, a proposito della presunta gravidanza della Amoroso non ci sono conferme ufficiali da parte della cantante o del suo entourage. Tuttavia, questa segnalazione ha sicuramente incrementato le speculazioni. La ragazza è felicemente impegnata con Valerio Pastore dal 2021, dopo la fine della lunga storia d’amore della cantante con il produttore Stefano Settepani. Nonostante la differenza d’età di otto anni, la coppia sembra aver trovato un equilibrio perfetto, condividendo sia la passione per la musica che una visione comune della vita. In questo senso, la notizia della possibile gravidanza sarebbe una ciliegina sulla torta non indifferente. Staremo a vedere se l’artista vorrà dire qualcosa a tal proposito confermando o smentendo tutto.