Alessandra Amoroso scoppia in lacrime sul palco: ecco cosa ha visto

Momento di grande emozione sul palco per Alessandra Amoroso che ha visto qualcosa di molto speciale a lei indirizzato.

Il rapporto tra lei e i suoi fan è senza dubbio molto speciale. La conferma è arrivata anche di recente con Alessandra Amoroso che non ha saputo reggere l’emozione per un gesto di una donna nei suoi confronti che, evidentemente, le ha portato a galla sentimenti e ricordi importanti di vita. Ecco cosa è successo alla cantante.

Alessandra Amoroso, lacrime sul palco: il motivo

Nel corso del suo nuovo spettacolo che la sta portando in giro per i palazzetti, Alessandra Amoroso si è resa protagonista di un momento davvero particolare.

Come sottolineato da Novella 2000, nelle scorse ore la cantante si è esibita in una delle due tappe milanesi e poco prima della conclusione è scoppiata letteralmente in lacrime, in preda alle emozioni.

Alessandra Amoroso

Da quanto è stato notato, con annesso video degli avvenimenti, pare che la Amoroso abbia visto dal palco una nonna che voleva darle una rosa. A quel punto l’artista salentina si è interrotta e si è commossa fino alle lacrime probabilmente pensando proprio alla sua amata parente che adesso non c’è più.

ALEAMO CHE SI COMMUOVE VEDENDO UNA NONNA SOTTO IL PALCO CHE LE VUOLE DARE UNA ROSA, VADO A BUTTARMI😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/v3Pzui7YLX — assente (@caputmundi28) December 10, 2024

Il rapporto con la nonna

In una vecchia intervista a FQMagazine, la Amoroso aveva raccontato il rapporto speciale che aveva con la compianta nonna cosa che potrebbe dare una lettura maggiormente comprensibile delle recenti lacrime sul palco.

“Continuo sempre a proteggere la mia famiglia ma parlo di loro attraverso la mia musica. Ho voluto parlare di mia nonna (nel brano ‘Tutte le cose che io so’ ndr) perché è forse la donna più importante della mia vita, con lei sono cresciuta e tutto quello che ho imparato […] lo devo a lei. Io penso di essere mia nonna Maria 2.0 (scoppia a ridere, ndr)”.

“Ho metabolizzato la sua morte e l’ho accolta. Ho capito che purtroppo non c’è fisicamente però fa parte di me ed è dentro di me, in ogni mia scelta, in ogni mia decisione in questo cambiamento. Nella canzone c’è il verso ‘Ti ho incontrata dentro a un sogno e hai ridato a tutto un senso’. Facevo fatica a parlare di lei, oggi lo faccio con il sorriso e non posso che amarla ed ascoltarla in modo diverso- Ho imparato ad accogliere la sua mancanza”, erano state le parole della cantante a FQMagazine nel 2021.