GF, Helena si dichiara a Javier: la reazione dell’argentino che “pensa” a… Shaila

Colpo di scena al GF dove Helena Prestes si è dichiarata a Javier Martinez che, dal canto suo, le ha dato “picche”.

Sembrava poterci essere un nuovo feeling nascente tra concorrenti del Grande Fratello. E invece… Protagonisti in queste ore Helena Prestes e Javier Martinez con la prima che sembra essersi dichiarata all’argentino che, però, non avrebbe reagito come la donna si sarebbe aspettata. A rivelare come siano andate le cose proprio il giovane.

GF, Helena si è dichiarata a Javier

Confronto tra concorrenti al GF dove Helena Prestes ha dichiarato le proprie emozioni e sensazioni a Javier Martinez. L’argentino, però, non è sembrato ricambiare e, anzi, si è lasciato andare ad alcune parole verso… Shaila Gatta.

Helena Prestes

A raccontare il faccia a faccia tra Helena e Javier è stato lo stesso ragazzo parlando con Mariavittoria: “Prima abbiamo parlato e lei si è lasciata andare. Si è dichiarata. Mi ha detto che si allontanerà un po’ da me perché le piaccio e che non ce la fa a vedermi come un amico. E io le ho spiegato tutto quello che penso. Io so bene com’è lei. Poi è vero che in passato sono stato poco chiaro con lei a livello di gesti”, ha detto il giovane.

E ancora: “Non devo farmi prendere dal fatto che sono affettuoso e devo mettere un freno ai sentimentalismi”, le sue parole.

Il riferimento a Shaila

Sempre parlando con Mariavittoria, Javier ha confidato di non ricambiare i sentimenti per Helena ma a destare scalpore sono anche le parole che hanno chiamato in causa… Shaila Gatta.

“Io sono certo di non provare quelle cose per lei”, ha detto il modello argentino. “L’unica persona per cui ho provato quelle cose è Shaila e non c’è un’altra persona. Le ho detto tutto e staremo a vedere, però in parte è anche colpa mia che sono fin troppo coccolone. Poi è la situazione della casa del Gf che ti porta a stare sempre a contatto”.