Uomini e Donne, storica ex presto mamma: il tenero annuncio

Tanti auguri a Marta Pasqualato che diventerà presto mamma. L’ex volto di Uomini e Donne ha annunciato la tenera notizia tramite il suo profilo Instagram, nel quale ha condiviso alcuni dolci scatti in compagnia del suo compagno, Nicolò Del Mela. I due diventeranno genitori nel 2025 e lo hanno voluto gridare al mondo intero con grande gioia.

Ex Uomini e Donne Marta Pasqualato presto mamma

A renderlo noto è stata la diretta interessata tramite un dolcissimo messaggio su Instagram con tanto di ecografie mostrate.

“Con l’adrenalina ancora a mille dall’emozione, le mani che mi tremano un pochino mentre ve lo scrivo, ma con la felicità dentro il cuore, volevamo dirvi che la nostra piccola famiglia si sta per allargare”, ha scritto la donna nel post Instagram. “Attendiamo impazientemente di conoscerti scriciolino, la tua Mamma e il tuo Papà”, le sue parole.

La carriera della donna

Come i fan di UeD ben ricorderanno, la Pasqualato è divenuta nota dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne nel 2018. Durante quell’edizione era stata corteggiatrice del tronista Nicolò Brigante, che poi scelse Virginia Stablum.

Dopo l’esperienza in tv a Uomini e Donne, la Pasqualato aveva intrapreso la carriera nel mondo della medicina e, dopo il percorso di studi, era diventata medico di famiglia a Martellago nel Veneziano: “Il posto in cui sono rimarrà vacante. Spero di poter rimanere per dare continuità ai pazienti che seguo, mi sembra giusto per loro”, aveva detto in passato in un’intervista al Corriere.