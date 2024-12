Sabrina Salerno: “Ho fatto la prima radioterapia, ecco come sto”

La malattia e la voglia di compiere un percorso il più possibile corretto, anche per il suo fisico: parla Sabrina Salerno.

Ha scoperto solamente pochi mesi di fa di dover fare i conti con un tumore al seno. Adesso, Sabrina Salerno sta portando avanti con grande orgoglio la propria battaglia. La donna non si è affatto persa d’animo in queste settimane e dopo aver portato a termine il proprio tour in Francia è tornata in Italia sia per le cure che per “verificare” lo stato e la tenuta del suo corpo.

Sabrina Salerno: la prima radioterapia

Attraverso una serie di stories su Instagram, Sabrina Salerno ha voluto aggiornare i propri seguaci sulle sue condizioni, nel dettaglio dopo essersi sottoposta alla prima radioterapia.

“Ciao ragazzi, io sono appena tornata da Parigi”, ha spiegato la Salerno via social mostrandosi seduta sul divano di casa. “Sono andata in ospedale e ho fatto la mia prima radioterapia e, questa mattina, sono andata in palestra”, le sue parole.

Sabrina Salerno

In questo senso, la donna ha confidato di voler testare la tenuta del proprio fisico: “Quindi, adesso, sto a vedere se radioterapia e palestra possono essere compatibili. Per il momento sembra di sì, comunque ho appena iniziato, però, vediamo cosa succederà nei prossimi giorni”.

A quanto pare, quindi, la situazione della bella Sabrina sta andando abbastanza bene ma solo il tempo, e il parere dei medici, potrà confermare tale impressione.

La scoperta della malattia

Come detto, la Salerno aveva spiegato a metà settembre di aver scoperto di avere un tumore al seno. La donna, con un post su Instagram, aveva detto di aver scoperto un nodulo maligno durante un controllo: “[…] Come ogni anno, a luglio, ho fatto la mammografia. Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire. La prevenzione e la diagnosi precoce può salvarci la vita”.