Il compleanno di Maria De Filippi: il regalo dei dipendenti e la sorpresa di Pier Silvio…

La Queen di Mediaset Maria De Filippi ha da poco festeggiato il compleanno: ecco il regalo dei dipendenti e la sorpresa di Pier Silvio Berlusconi.

Lavoro, lavoro e lavoro: questo il must di Maria De Filippi, sempre attentissima ai propri doveri. In questo senso, però, un piccolissimo strappo alla regola c’è stato in occasione del suo compleanno da poco passato. A rivelare il regalo ricevuto dai dipendenti e collaboratori ma anche la sorpresa ricevuta da parte di Pier Silvio Berlusconi è stato il Settimanale Chi.

Maria De Filippi, il regalo di compleanno dai dipendenti

Il 5 dicembre appena passato, Maria De Filippi ha festeggiato il proprio compleanno. Nessuna festa particolare, nessun lusso ma solo tanto, tantissimo lavoro.

In questo senso, un piccolo momento di relax c’è stato grazie ai suoi collaboratori e dipendenti della Fascino. A quanto pare, infatti, stando a quanto riferito da Chi, alla Queen della tv italiana sono stati recapitati decine di mazzi di fiori.

Non solo. Per l’occasione, la De Filippi ha ricevuto anche una torta che il settimanale Chi è riuscito ad immortalare. In particolare il momento in cui la conduttrice si è adoperata nel soffiare la candelina che era stata posta sopra. Con lei, una parte dei suoi collaboratori, proprio nel suo ufficio.

La sorpresa di Pier Silvio Berlusconi

Ma per la Queen di Mediaset non sono arrivati solo fiori e regali di questo tipo. La De Filippi ha ricevuto una sorpresa magica direttamente da Pier Silvio Berlusconi. Come spiegato da Chi, infatti, l’amministratore delegato di Mediaset si è presentato a sorpresa per poter fare gli auguri di persona alla conduttrice. Un modo davvero bello e speciale per omaggiarla in un giorno importante.

Il feeling tra l’ad di Mediaset e la conduttrice è noto da tempo e questo gesto conferma ancora una volta un legame fortissimo che dura ormai da anni.