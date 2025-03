“Montoya è morto”: le fake news dopo Temptation Island Spagna e lo sfogo

Cosa è successo a Montoya dopo Temptation Island Spagna? Il concorrente nel vortice delle fake news ha deciso di sfogarsi.

Dopo la serie di tradimenti andati in scena a Temptation Island Spagna, o meglio, a La isla de las tentaciones, ecco che si torna a parlare di Montoya, concorrente che è diventato famoso per via della sua relazione conflittuale con Anita e alcune scene diventate virali sul web che lo vedono correre, urlare e “tradire” (oltre che essere tradito) la compagna. Il ragazzo è stato vittima di terribili fake news alle quali ha voluto replicare.

Montoya, il boom a Temptation Island Spagna

José Carlos Montoya, come detto, è diventato molto conosciuto in Spagna ma anche in Italia, dopo la sua partecipazione a La isla de las tentaciones, ovvero il Temptation Island iberico. La sua relazione con Anita e le varie querelle che lo hanno visto protagonista pure con alcune tentatrici sono diventate di dominio pubblico rendendolo un personaggio super conosciuto in tv e sul web.

Proprio sull’isola spagnola, il ragazzo ha vissuto il suo momento di “dramma” e poi di “gioia”. Montoya ha, infatti, prima assistito ad un momento di grande passione della sua fidanzata con un tentatore e dopo essersi reso protagonista di una corsa e delle urla non indifferenti, si è vendicato andando a compiere le stesse azioni con una tentatrice.

La fake news sulla sua morte e lo sfogo

Ad ogni modo, finita l’esperienza nel reality, Montoya è stato vittima di video e notizie false sul suo conto. “Dopo Temptation è morto”, si legge in alcune news false. “Lo abbiamo perduto: Montoya è morto”. Situazioni ovviamente non corrispondenti alla realtà e che lo hanno portato a sfogarsi in un video social diffuso dai suoi veri fan. “Queste cose sono orribili, ovviamente io sto bene, aiutatemi a segnalare ogni fake news sulla mia morte, grazie”.