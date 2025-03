“Amadeus ad Amici”: l’idea di Maria De Filippi, ecco in che ruolo

L’ultima idea per il Serale di Amici sarebbe quella di avere Amadeus su Canale 5. Maria De Filippi si sarebbe mossa in prima persona.

Il Serale di Amici si sta avvicinando sempre di più e al netto di quelle che sono le discussioni tra allievi e professori per ottenere la maglia dorata, l’attenzione è rivolta anche su quelli che saranno i protagonisti, lato giudici, nelle varie puntate su Canale 5. In questa ottica, l’ultima indiscrezione vorrebbe Maria De Filippi intenzionata a portare su Mediaset il mitico Amadeus.

Amici, le indiscrezioni sul Serale

Al momento la scuola di Amici sta vivendo un periodo di grande importanza con gli ultimi esami che dovranno decidere quali allievi andranno al Serale e quali, invece, dovranno salutare definitivamente la trasmissione di Canale 5. In attesa di conoscere gli effettivi ballerini e cantanti che saranno protagonisti nella fase conclusiva del talent show, l’attenzione è anche su i nomi dei vari giudici.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

Come ogni anno è quasi sicuro che Maria De Filippi farà ricorso all’esperienza nel mondo dello spettacolo di qualche “pezzo da novanta”. Secondo le ultime indiscrezioni, è possibile che i vari Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi non vengano confermati e che quindi possano lasciare spazio ad altri protagonisti. In questa ottica, si sarebbe sollevata la voce relativa anche ad Amadeus.

Amadeus ad Amici: cosa sappiamo e il ruolo

Il media Di Più, citato da più fonti, ha sottolineato quella che potrebbe essere la pazza idea di Maria De Filippi, ovvero portare il conduttore ora sul Nove su Canale 5 al Serale di Amici: “Maria ammira Amadeus e ha pensato a lui per far parte della giuria che ha in mente per la fase finale del suo programma, sempre ricco di sorprese. Amadeus, insomma, può essere il suo asso nella manica”, si legge.

Difficile capire, però, se il presentatore possa far parte dei tre giudici che ogni puntata saranno presenti o se possa avere un ruolo speciale, magari come quarto aggiunto nella giuria. Staremo a vedere se e quando vi saranno ulteriori informazioni sull’argomento. Oramai manca pochissimo e le carte saranno presto scoperte.