“Vaffan***o Rudy Zerbi”: caos in casetta ad Amici e duro confronto

Momenti di tensione nella scuola di Amici con un’allieva che ha perso la pazienza dopo alcuni commenti: lo sfogo contro Rudy Zerbi.

Si fa sul serio nella scuola di Amici con altri due allievi che sono entrati al Serale ottenendo la maglia dorata. Al netto della gioia per questi due studenti, c’è chi, invece, come Senza Cri si è trovata a far i conti con i commenti negativi anche da parte di Rudy Zerbi con cui si è generata una forte discussione dopo la puntata domenicale del talent.

Amici, lo sfogo di Senza Cri

Durante l’ultima puntata domenicale di Amici, Senza Cri si è trovata a cantare “Vedrai Vedrai” ma la sua interpretazione non ha convinto i giudici con particolare focus su Rudy Zerbi che non ha risparmiato delle critiche alla giovane artista. In questo senso, dopo la registrazione, l’allieva ha avuto un crollo con annesso sfogo importante.

Senza_Cri – www.donnaglamour.it

“Rudy mi ha detto questo che secondo lui quella canzone era di speranza ma non so, io conosco bene Luigi Tenco e non voglio essere presuntuosa, però non è un problema. Solo che lo trovo soggettivo e non oggettivo“, ha detto la cantante che poi ha aggiunto parole, va detto, eccessive. “Vaffan**lo Rudy Zerbi, la sua soggettività, ma che ca*zo dici! ‘C’è della gioia in quella canzone’, ma dai. Proprio un errore grave, io esco pazza per queste cose e la cultura non si discute ma va bene lo stesso”.

Il confronto con Rudy Zerbi

A seguito dello sfogo della cantante è intervenuto Zerbi che è stato chiamato in causa. Il professore ha scelto di passare sopra il “vaffa” ma ha poi detto la sua in modo molto forte: “Le sfumature sono tanto importanti, quindi quando tu che sei la timida Cri, fai queste affermazioni, cerca di vedere che esistono gli altri e cerca di capire le cose meglio e poi fai le piazzate che vuoi”. E ancora: “[…] Cerca di essere te stessa, dicci chi sei. Prendi una decisione e trova una strada. Ti saluto e ti ringrazio per le lezioni di musica”, ha concluso il professore lasciando comunque Senza Cri arrabbiata e senza particolari parole di replica.