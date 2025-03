Taylor Mega e Le Iene “smascherano” le vip che usano borse false

Un servizio de Le Iene con Taylor Mega e un’esperta del settore borsette di lusso ha messo in evidenza alcuni comportamenti di certe vip.

La paparazzata in compagnia di Fedez è un lontano ricordo per Taylor Mega che è tornata protagonista in tv a Le Iene con un servizio nel quale, insieme alla redazione del programma di Italia Uno, si è cercato di fare chiarezza sulle persone vip che usano borsette false. Copie ben eseguite di borse che, originali, sarebbero introvabili o quasi.

Taylor Mega e il borsetta gate a Le Iene

Durante l’ultima puntata domenicale de Le Iene, Stefano Corti è stato protagonista di un curioso servizio nel quale, insieme a Taylor Mega, si è cercato di “smascherare” alcune donne dello spettacolo che utilizzando borsette false. Infatti, molto spesso, certi vip acquistano prodotti ben fatti ma comunque “copie” di accessori o oggetti di moda molto richiesti e, spesso, inaccessibili, o quasi.

Taylor Mega – www.donnaglamour.it

Nel servizio, la Mega ha detto guardando alcune vip e le loro borsette: “La prima è una famosa influencer che ha partecipato anche ad uno dei più conosciuti reality, il Grande Fratello. La seconda è una donna dello spettacolo che sta con un uomo molto facoltoso. La terza è una ragazza castana, fa la valletta in televisione e anche lei ha le fake”.

Le interviste alle vip: chi ha borsette false

Il servizio de Le Iene ha quindi mostrato una serie di interviste con personaggi vip, donne, impegnate alla settimana della moda e rigorosamente accessoriate con delle borsette decisamente importanti. Chiamate in causa nel servizio sono state Nina Zilli, Valentina Ferragni, Rosa Perrotta, Melita Toniolo, Francesca Sofia Novello, Cecilia Capriotti, Costanza Caracciolo, Cecilia Rodriguez, Elisabetta Gregoraci, Chiara Ferragni e Giulia Salemi.

Tra i vari discorsi che Le Iene hanno fatto, insieme ad una esperta di borse originali, su alcune di loro non ci sono stati dubbi riguardo i rispettivi accessori, su altre, invece, sì. Dal servizio non è stato possibile capire chi delle donne chiamate in causa portasse una borsa fake ma sicuramente i dubbi su alcune di loro sono diventati evidenti in determinati momenti. Molto probabilmente, però, neppure le stesse vip erano a conoscenza di avere un prodotto falso e, per questa ragione, Le iene non hanno svelato di più sulla questione.