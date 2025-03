Belen, lo scatto provocante fa discutere: “Ma perché così?”

Una foto particolare in bagno ha generato diverse reazioni verso Belen Rodriguez. Ecco lo scatto social della polemica.

Dopo essere stata chiamata in causa da Stefano De Martino in merito ad un retroscena avvenuto in passato in camerino, ecco Belen Rodriguez tornare a far parlare di sé per una foto social che l’ha visto protagonista in queste ore. L’argentina si è scattata un selfie molto provocante ma la location e il suo outfit hanno destato svariate reazioni.

Belen Rodriguez, la foto della polemica

Se si parla di Belen Rodriguez la polemica è dietro l’angolo. Anche quando si tratta di una “semplice foto”. L’argentina è tornata al centro delle polemiche social a causa di un selfie scattato in un bagno pubblico. La showgirl ha condiviso uno scatto su Instagram in cui è apparsa con un body nero aderente, una giacca elegante e i jeans sbottonati, lasciando intravedere la biancheria intima.

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

Sebbene la foto in questione sia stata solo la prima di un carosello, essa ha attirato non poco l’attenzione dei fan e anche di qualche haters. L’immagine, apparentemente innocua, ha generato un acceso dibattito tra i suoi followers e gli utenti dei social che non hanno ben compreso il senso del selfie e, soprattutto, il motivo per il quale Belen abbia deciso di mostrarsi con i pantaloni senza cintura e sbottonati.

Le reazioni

Molti fan, come detto, hanno elogiato la bellezza e la sensualità di Belen, ma non sono mancati i commenti critici. Alcuni utenti hanno trovato la scelta della location poco appropriata, sottolineando l’aspetto poco glamour di un bagno pubblico per un selfie di questo tipo. Altri, invece, si sono soffermati sul pantalone sbottonato, ritenendolo un dettaglio eccessivamente provocatorio e fuori luogo. “Sei sempre bellissima, ma questo scatto non ti valorizza! Perché così?”, ha scritto un utente sotto al post della donna. Un altro, invece, ha aggiunto: “Perché in bagno? Un posto più elegante avrebbe reso la foto ancora più bella”. Insomma, l’argentina, vuoi o non vuoi, riesce sempre ad attirare l’attenzione.