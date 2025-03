L’opinionista del Grande Fratello Beatrice Luzzi ha risposto alle domande dei fan social sui concorrenti del reality.

Ha subito terribili minacce, anche di morte, via social, ma non ha alcuna intenzione di smettere di parlare e dire la sua. Stiamo facendo riferimento a Beatrice Luzzi che via social è tornata a commentare le vicende legate al Grande Fratello rispondendo ad alcune domande dei fan, in particolare su Helena Prestes e Lorenzo Spolverato.

Beatrice Luzzi su Helena Prestes: il duro commento

Quando si tratta di dare dei pareri personali, si sa, Beatrice Luzzi non si trattiene e dice sempre la sua. Anche in queste ore, la donna non è stata da meno a chi le aveva domandato un commento su Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. Sulla modella brasiliana, l’opinionista del Grande Fratello ha avuto dei passaggi molto forti parlando di aggressività e gelosia.

La Luzzi ha detto di considerare la Prestes “ricca di virtù che però dimostra in percentuale irrisoria rispetto al tempo che passa a prevaricare in ogni confronto e a offendere con gravi insulti sessisti la metà delle donne della casa (una sta tutto il giorno a letto e ci prova con tutti, l’altra è volgare e deve tornare al mercato, l’altra addirittura deve andare dallo psicologo a chiarire il suo orientamento sessuale e smetterla di fare show con la madre)”.

Durissimo anche il proseguimento del suo commento: “[…] per me Helena non rappresenta più un modello di donna libera ed emancipata ma piuttosto vecchio stile. L’aggressività, l’egocentrismo, la gelosia, il controllo su tutto e tutti, la rendono un’ottima concorrente, ma non per questo meritevole di vincere”.

L’affondo su Lorenzo Spolverato

Non sono mancate parole pesanti pure su Lorenzo Spolverato. E a chi l’ha accusata di parlare poco di lui, la Luzzi ha replicato: “Lo commento ogni qual volta me ne viene data la possibilità. E non solo al Grande Fratello. Ho sempre detto che è un giocatore ossessivo, un narcisista aggressivo e poco generoso nei confronti della propria compagna. L’ho difeso e immunizzato solo rispetto a giudizi omofobi riportati, scorrettamente, dall’esterno”.