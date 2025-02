Beatrice Luzzi minacciata di morte: cosa è successo

Situazione al limite per l’opinionista del Grande Fratello, Beatrice Luzzi. La donna ha ricevuto minacce di morte. I fatti.

Non solo gli ultimi attacchi fortissimi ricevuti a causa di alcuni pensieri fatti al Grande Fratello. Adesso, Beatrice Luzzi è stata persino minacciata di morte. L’opinionista ha condiviso sui social alcuni dei messaggi ricevuti dagli haters e ha poi sfogato tutta la sua rabbia annunciando di aver preso dei provvedimenti importanti.

Minacce di morte a Beatrice Luzzi: i messaggi

Ironia di cattivo gusto, insulti e persino minacce di morte. Questo il contenuto di alcuni messaggi social ricevuti da Beatrice Luzzi in queste ultime ore a seguito delle ultime puntate del Grande Fratello dove ricopre il ruolo di opinionista. A mostrate tutto è stata la stessa attrice e volto tv tramite alcuni screen pubblicati su X.

Beatrice Luzzi – www.donnaglamour.it

Facendo vedere alcuni screen dei commenti offensivi e delle minacce di morte ricevute, la Luzzi ha sbottato: “Purtroppo ho dovuto segnalare questo account per incitazione all’odio. ho perso tempo io e ne ha perso lui/lei. Consiglio davvero a tutti di occuparsi un pochino di più della propria vita. Un bacetto”, le sue parole. Tra i vari commenti degli haters ricevuti si leggono parole terribili come “morirai presto”, oppure “Morirai e questi soldi per cui ti sei venduta non li porti con te. Satana è il tuo amico pezzo di zo**ola”.

purtroppo ho dovuto segnalare questo account per incitazione all'odio. ho perso tempo io e ne ha perso lui/lei. Consiglio davvero a tutti di occuparsi un pochino di più della propria vita. Un bacetto pic.twitter.com/kOXEo9mBpy — BeatriceLuzziOfficial (@Beatrice_Luzzi_) February 26, 2025

Lo sfogo

Successivamente, la Luzzi ha trovato il modo di aggiungere un pensiero personale sia alla vicenda legata alle minacce e agli insulti ricevuti, sia al suo modo di porsi nei commenti in tv e nel dettaglio al GF: “Il mio tempo lo impiego per seguire i concorrenti, farmi delle opinioni ed esporle il più chiaramente possibile nel breve tempo che mi è concesso. È il lavoro per cui vengo pagata e cerco di svolgerlo con la massima attenzione e in libertà assoluta. Fatevene una ragione“.