Loredana Errore: “Ero paralizzata. Mi muovevo con un sollevatore”

La rinascita dopo l’incidente e diversi retroscena legati al passato: Loredana Errore si racconta in una bella intervista a tuttotondo.

Protagonista nella trasmissione ‘Ora o mai più’, Loredana Errore ha raccontato il dramma vissuto con un incidente che l’ha paralizzata per l’80% del corpo. La cantante, ex volto anche di Amici, è tornata sull’argomento anche in una bella e intensa intervista al settimanale Chi nella quale ha affrontato anche il suo passato nella scuola di Canale 5 con Maria De Filippi menzionando appunto il valore della Queen di Mediaset.

Loredana Errore, dall’incidente a Ora o mai più

Intervistata dal settimanale Chi, Loredana Errore ha voluto raccontare con alcuni dettagli quanto vissuto in passato. Un qualcosa che l’ha portata a stare lontano dal mondo della tv e della musica per tantissimi anni. La donna, infatti, è stata vittima di un terribile incidente dal quale, per sua stessa ammissione, ancora oggi si sta riprendendo.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

“Ancora oggi combatto per superare le mie problematiche”, ha dichiarato la donna. “Dopo l’incidente non riuscivo più a fare nulla, ero paralizzata dal collo in giù. Ho dovuto imparare di nuovo a parlare, a mangiare, a camminare”, ha spigato ancora. La Errore ha raccontanto ancora: “Mi muovevo con un sollevatore, immaginate quale conquista sia per me cantare su un palco oggi!”.

E ora, l’occasione con la trasmissione di Marco Liorni, ‘Ora o mai più‘: “Mi sono riavvicinata in punta di piedi con le mie fragilità tecniche e interpretative, ma non mi sono scoraggiata. Sapevo di dover trovare di nuovo quella forza che non voglio più perdere, la voglia di comunicare qualcosa che possa arrivare a tutti”.

Il commento su Amici e Maria De Filippi

Sguardo poi al passato e alla sua partecipazione ad Amici dove si era presa la scena cantando la canzone ‘Ragazza occhi cielo’ che le scrisse Biagio Antonacci. Sul rapporto con Maria De Filippi, la Errore ha detto: “Maria? Maria De Filippi è la mia mamma artistica e so che ci sarà sempre per me”, ha aggiunto la cantante.