Magnini svela come è iniziata davvero la sua storia con Giorgia Palmas

Il curioso retroscena sulla storia d’amore tra Filippo Magnini e Giorgia Palmas: ecco come si sono conosciuti e come è nato tutto.

Il loro amore è talmente forte da sventare persino una rapina. Stiamo parlando di Filippo Magnini e Giorgia Palmas che sono stati protagonisti nel podcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettante. Tra i vari passaggi dell’interivista, la coppia ha svelato come sia iniziata la loro storia, giunta anche al matrimonio e una super famiglia bellissima e felice.

Magnini svela come ha conosciuto Giorgia Palmas

Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono stati protagonisti di una delle nuove puntate del podcast di Diletta Leotta, ‘Mamma Dilettante’. La coppia ha raccontato diversi aspetti della loro vita insieme, comprese le fasi iniziali del loro rapporto quando si sono conosciuti. L’ex nuotatore ha ammesso di essere stato lui a spingere per conoscere l’ex Velina.

Giorgia Palmas – www.donnaglamour.it

“Avevamo un amico in comune, che è anche tuo amico, Alessandro Martorana”, ha detto Magnini. “Ero andato da lui a fare un vestito e gli dico: ‘Guarda tu mi devi far conoscere Giorgia’. Lei aveva proprio i canoni della donna che piace a me: occhi scuri, mora, le forme dove dovevano essere…”. L’ex nuotatore ha quindi proseguito: “Sono onesto, dico: ‘Magari la conosco, è antipatica, non c’è feeling’. Però a livello estetico era lei. Ale subito mi dice: ‘Eh no, adesso no, lascia stare’. Lei era in una fase della vita che stava bene così: lei, Sofi e Polpetta, la cagnolina”. Parole confermate dalla stessa Palmas che ha condiviso con il marito questi ricordi.

La prima uscita e l’amore

Il racconto di Magnini e della Palmas è poi andato avanti ricordando quello che, di fatto, è stato anche il primo appuntamento: “L’ho riaccompagnata a casa, abbiamo fatto per la prima volta questi grandi discorsi da soli. Io stavo entrando in un momento molto difficile, mi sono aperto e le ho raccontato tutto quello che sarebbe capitato da lì a pochi mesi nella mia vita”.

Magnini ha spiegato che quelle parole siano state una vera e propria “dichiarazione d’amore, perché non stavamo insieme, non ci eravamo neppure dati un bacio. Io di lì a poco sarei stato accusato di ‘tentato doping’, dopo ho vinto, sono uscito pulitissimo. Sono stati i 3 anni più difficili della mia vita, ma anche i più belli perché ho costruito tutto con lei”, ha aggiunto l’ex nuotatore nel podcast della Leotta.