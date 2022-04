Filippo Magnini: dal suo calciatore preferito alla relazione con Federica Pellegrini e quella con l’attuale moglie, Giorgia Palmas, scopri tutto quello che c’è da sapere sul campione del nuoto!

Filippo Magnini è stato, insieme a Giorgio Lamberti, il miglior stileliberista italiano, due volte campione mondiale e vincitore di oltre 17 ori. Ma nella sua vita non c’è solo spazio per il nuoto, ma anche per tante altre passioni, fra cui la cucina, i tatuaggi, e tanto altro ancora! Scopriamo alcune curiosità sulla sua carriera e sulla sua vita privata, legata indissolubilmente alla figura della campionessa Federica Pellegrini, ma anche e in seguito a quella della sua futura moglie Giorgia Palmas.

La biografia di Filippo Magnini

Filippo nasce il 2 febbraio del 1982 sotto il segno dell’Acquario a Pesaro. Fin da giovane comincia a dimostrare una grande passione per lo sport e principalmente per il nuoto, e così incomincerà la sua avventura, supportato da mamma Silvia e papà Gabriele.

FILIPPO MAGNINI

Così, dopo aver provato diverse discipline tra cui basket, calcio e tennis, si iscrive nella squadra Pesaro Nuoto e poi, dopo essersi trasferito a Torino per i suoi studi, cambia la sua specialità nello stile libero. Una scelta sicuramente azzeccata la sua, visto che a soli 20 anni, nel 2002, è già sul podio dei campionati italiani.

Sarà l’inizio di una delle carriere più prolifiche di sempre, coronata da record, titoli e traguardi incredibili. Nel 2017, poi, arriverà la decisione di lasciare il nuoto a livello agonistico.

Una controversia legata alla sua carriera è stata quella delle accuse di doping, che nel 2017 gli sono state rivolte. Nel 2020, però, il TAS si è pronunciato assolvendolo da ogni accusa.

“Ho vinto finalmente una delle gare più importanti – Ha raccontato a Verissimo -. Ci sono voluti tre anni, ma la mia fiducia nella giustizia, ordinaria e sportiva, c’è sempre stata. Fino all’ultimo credevo e speravo di vincere: la verità è venuta fuori e ora finalmente sono libero“.

A Studio Mattina ha aggiunto poi sull’argomento, nel febbraio 2022: “Grazie all’amore di Giorgia sono riuscito a superare la sentenza che mi condannava a quattro anni di squalifica per doping, il momento più brutto della mia vita. Quando sono stato scagionato eravamo insieme ci siamo abbracciati e abbiamo urlato di gioia. Quelle accuse non giuste mi hanno tolto il sonno e hanno fatto stare male tutti e due. I suoi sono stati per me consigli preziosi“.

La vita privata di Filippo Magnini: Federica Pellegrini ma non solo

La storica fidanzata di Filippo Magnini è stata un’altra grandissima campionessa del nuoto, Federica Pellegrini. La loro è stata una storia che ha fatto appassionare tutti, anche chi non ha mai seguito il nuoto.

Sei anni di relazione, fra alti e bassi, rotture e ritorni di fiamma, finché nel 2017 i due si sono separati, seppur mantenendo un ottimo rapporto, cosa che ha più volte fatto riaccendere la speranza nei loro ammiratori in un possibile riavvicinamento. Secondo il gossip, pare che sia stata lei a volere la rottura.

Dopo la pausa da Federica Pellegrini, diventata definitivamente una separazione, Filippo Magnini ha avuto altre relazioni fra cui Giorgia Palmas, che dal 2018 è entrata ufficialmente nel suo cuore. I due ora sono felici e innamorati, come dimostrano in particolare gli scatti pubblicati sul profilo Instagram di Filippo. I due hanno annunciato il loro matrimonio previsto inizialmente per la primavera 2020 e rimandato a causa del coronavirus. A maggio del 2020 è arrivato anche un altro annuncio, quello della gravidanza di Giorgia: la donna lo ha reso padre il successivo mese di settembre.

Chi è la moglie di Filippo Magnini, Giorgia Palmas

Come detto, la futura moglie di Filippo Magnini è proprio lei, Giorgia Palmas, ex velina e oggi conduttrice e showgirl televisiva. Nata il 5 marzo del 1982, ha la stessa età del suo bel Filippo, sebbene non sia stato il primo a rubarle il cuore. E come biasimarla, con una bellezza così e una tale simpatia!

Prima di lui, infatti, ha avuto una relazione con Davide Bombardini, da cui ha avuto una figlia di nome Sofia, venuta al mondo nel 2008. Poi è arrivata la relazione con Vittorio Brumotti, terminata nel 2017 dopo ben 5 anni. E oggi è sicura fra le braccia del suo nuotatore preferito, che presto diventerà ufficialmente suo marito.

I due hanno annunciato le nozze durante le feste natalizie del 2019. Nozze inizialmente previste per la primavera del 2020 ma rimandate a causa del coronavirus. Nel frattempo hanno messo al mondo, nel settembre del 2020, la piccola Mia. E il papà sui social ha mostrato tutta la sua gioia.

Pochi mesi dopo la nascita di Mia è arrivato l’atteso sì. I due non lo hanno però pubblicizzato, perché tutti hanno saputo del matrimonio solo a nozze avvenute. Lo scatto sul profilo di Giorgia Palmas li vede insieme felici, dopo aver pronunciato proprio il sì. Nozze civili che hanno avuto luogo a Milano, il 12 maggio del 2021.

In seguito, i due hanno rivelato che si sposeranno anche con rito religioso, nel 2022, ma una data non è stata mai rivelata.

8 curiosità sul campione Filippo Magnini

– Filippo ha ottenuto il diploma da geometra, ma ha poi interrotto gli studi all’università per dedicarsi esclusivamente alla sua passione.

– Ha partecipato a L’isola dei famosi in qualità d’inviato per la sesta edizione del reality show, e ha interpretato sé stesso nella fiction di Roul Bova Come un delfino.

– Nel 2017 è entrato a far parte di Celebrity Masterchef Italia, dove ha messo in luce le sue grandi abilità da chef. Pensate che durante una prova ha fatto per la prima volta un uovo in camicia, che gli è riuscito… al primo colpo!

– Federica Pellegrini, da cui il campione si è separato pochi mesi prima, gli ha dedicato in occasione del suo ritiro un lungo e commovente post su Instagram.

– Da bambino Magnini sognava di poter diventare calciatore, anche se poi la carriera prescelta per lui dal destino è stata quella del nuoto. Il campione è tifoso dell’Inter ma sul suo calciatore preferito ha dichiarato che nessuno possa sostituire Francesco Totti quanto a bravura.

– Nel 2017, il due volte campione dei 100 mt, lascia a sorpresa il mondo del nuoto dopo aver tenuto la sua ultima gara ai campionati italiani a Riccione. Al termine della gara dirà “Saluto il nuoto, è il momento di lasciare, a 35 anni ho fatto tutto quello che dovevo e spero anche un pezzo di storia“.

– Ha tatuato sull’avambraccio una corona con il suo segno zodiacale, l’acquario.

-Nel luglio del 2019 è balzato agli onori della cronaca per aver salvato un bagnante in Sardegna che per un malore aveva rischiato di annegare.

Dove abita Filippo Magnini

L’ex nuotatore Filippo Magnini vive nella città di Roma: un vero e proprio nido d’amore che condivide con la sua Giorgia. Spiccano soprattutto i toni del bianco ma anche la capacità che ha avuto la coppia di ottimizzare al meglio ogni spazio per poter vivere al meglio. Specialmente dopo la nascita della loro primogenita, Mia.

Riproduzione riservata © 2022 - DG