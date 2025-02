Blanco spiazza i fan con il nuovo look: “Cosa ha combinato?”

Uscito un po’ dai riflettori della musica, Blanco torna ad essere protagonista per uno strano cambio look che ha fatto reagire i suoi fan.

Dopo l’ennesimo furto subito alla pasticceria di famiglia, Blanco è tornato a far parlare di sé per la sua musica e per Sanremo 2025. Sebbene il giovane artista non sia stato in gara tra i big, il suo nome è stato presente come autore di diversi testi dei brani in concorso alla kermesse musicale. Ora, però, il cantante è tornato in auge per un vistoso cambio look che ha sorpreso tutti.

Blanco e il post Instagram pre Sanremo

Solamente poche settimane fa, Blanco era tornato a parlare di musica e, nello specifico, di Sanremo. L’artista, non in gara alla kermesse, aveva prestato la sua mente e la sua “penna” per la scrittura come autore di diversi brani che sono stati in concorso. Per l’occasione, il giovane aveva scritto su Instagram, in quello che ad ora risulta essere il suo ultimo post sulla piattaforma: “Ci sono giorni che non hanno bisogno di grandi parole. Oggi è uno di quelli. È il mio compleanno, ma più che celebrare, voglio semplicemente ringraziare quel tavolo blu e quei bicchieri che puzzano di vita vera, l’essenziale”.

Blanco – www.donnaglamour.it

Il post di Blanco era poi proseguito: “E poi c’è Sanremo. Questa volta non sarò davanti ai riflettori, ma dietro le quinte nascosto tra le righe che ho avuto la fortuna di scrivere. È un ritorno diverso, forse più silenzioso, ma non meno profondo. Auguro il meglio a questi grandi artisti, che il palco vi illumini e che le canzoni trovino casa nei cuori di chi ascolta”.

Il cambio look e le reazioni

Detto di quello che è stato l’ultimo post su Instagram, in queste ore è apparsa una nuova foto del giovane artista che risalirebbe a pochi giorni fa. In particolare, Blanco sembra aver cambiato totalmente look tagliandosi del tutto i capelli e rimanendo, di fatto, completamente rasato. Su X è possibile vedere lo scatto in questione con tanto di reazione di una sua fan che ha scritto: “COSA DIAVOLO HA COMBINATO BLANCO IO SONO IN LUTTO SKSKSKSKKS”. Parole che hanno visto altri seguaci dell’artista accodarsi a questo pensiero.