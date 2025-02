La nota opinionista del GF Beatrice Luzzi ha deciso di rispondere a tante critiche e attacchi ricevuti dopo l’ultima puntata del reality.

I dubbi sul suo futuro al GF sono solo alcune delle tematiche che, nelle ultime ore, stanno vedendo coinvolta Beatrice Luzzi. L’attuale opinionista del reality è stata aspramente attaccata e criticata per determinati commenti verso i concorrenti ed in particolare verso alcuni di loro. Un qualcosa che l’ha portata a sfogarsi apertamente con alcune stories su Instagram.

Beatrice Luzzi attaccata dopo il GF

Le recenti puntate del Grande Fratello sono state molto movimentate, non solo per le dinamiche interne alla Casa, ma anche per quelli che sono stati i commenti in studio e via social. In particolar modo, ha destato attenzione la posizione di Beatrice Luzzi, opinionista del reality show, spesso chiamata a dover dire la sua.

L’opinionista del GF, dopo l’ultima puntata andata in onda su Canale 5, infatti, è stata avvolta dalle critice e accusata di non aver punzecchiato a dovere Alfonso per il suo comportamento che a quanto pare poi lo ha portato all’eliminazione. Allo stesso tempo, la Luzzi è stata anche accusata di aver invece attaccato Stefania Orlando.

Lo sfogo dell’opinionista

Gli attacchi ricevuti hanno portato la Luzzi a rispondere. Tramite alcune stories su Instagram, la donna ha scritto: “Se questo può aiutare il vostro processo di liberazione, visibilità ed equilibrio, continuate pure a sfogare le vostre frustrazioni su di me: mi presto volentieri”. La donna ha pure aggiunto: “Lasciatemi soltanto dire che purtroppo ahimè io non sono mai cambiata. La signorilità e compassione che di me avete apprezzato in Casa è la stessa che non mi perdonate da opinionista. Sono sempre stata pronta a difendere la mia dignità e soprattutto buona fede ma, anche in Casa, non ho mai affossato o tirato colpi per decapitare esseri umani, non ho mai tranciato le persone come si usa fare spesso in televisione (o sui social) per emergere”.

La Luzzi, nella parte conclusiva del suo sfogo, ha poi aggiunto: “[…] Non sfamerò la vostra sete di vendetta!“. E ancora: “Sono li per costruire umanità e società. O almeno ci provo. Tento di essere critica quando intravedo la possibilità di costruire, ma non per distruggere […]”. La bella Beatrice ha poi concluso dicendo di avere le spalle grosse per reggere a tutto questo. Basteranno le sue parole per mettere la parola fine agli attacchi? Chi lo sa…