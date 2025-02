Luca Calvani svela perché è stato eliminato dal GF: l’attacco a due inquilini

Confessioni di Luca Calvani dopo l’esperienza al Grande Fratello: il concorrente è uscito al televoto dopo alcune dinamiche particolari.

Durante il Grande Fratello è stato protagonista di diversi momenti piuttosto accesi tra liti e lacrime. Adesso, uscito dal reality show di Canale 5, Luca Calvani ha analizzato la sua esperienza nella Casa di Cinecittà non lasciandosi sfuggire qualche piccola frecciatina verso gli ex inquilini. In particolare coloro che sarebbero “responsabili” della sua eliminazione.

Luca Calvani e l’esperienza al GF

Intervistato dal settimanale Chi, Luca Calvani ha fatto un bilancio della sua esperienza al GF sottolineando come gli ultimi episodi vissuti con Jessica Morlacchi non hanno influito più di tanto sulla sua eliminazione. “Non credo di essere uscito per questo motivo, così come non penso di aver illuso Jessica. Credevo di aver trovato un’amica, mi sono confidato e affidato, raccontandomi e scherzando con lei”, ha detto.

E ancora: “Mi piace fidarmi delle persone, perché solo cosi possiamo essere veramente noi stessi”, ha proseguito Calvani facendo riferimento a quanto vissuto nella Casa. “Quando mi sono reso conto che il mio sentire era diverso dal suo le ho chiesto scusa. A un certo punto le nostre strade hanno iniziato a viaggiare su binari diversi”.

Le frecciatine ad alcuni concorrenti

Calvani ha aggiunto poi diversi passaggi scottanti relativamente a chi, invece, sarebbe responsabile in un certo senso della sua uscita dal GF: “A mandarmi in nomination sono stati Luca Giglioli e Tommaso Franchi, ed è grazie alla loro scelta che sono uscito. Ho affrontato un televoto contro cinque potenziali finalisti, quindi il risultato non dipende solo da una singola mossa di gioco, ma da un insieme di dinamiche più complesse”.

Punzecchiatura anche per Lorenzo Spolverato: “Non credo che la partita l’abbia vinta Lorenzo. Lui è sicuramente un giocatore, ma in questo caso il merito – o la responsabilità – va riconosciuto ad altri. Cosa potrebbe penalizzarlo o smascherarlo? A questo punto non saprei, mi sembra lanciatissimo e a furor di popolo, non credo stia mostrando il suo lato migliore, ma anche questo tipo di personaggio ha un suo pubblico”, ha dichiarato Calvani.