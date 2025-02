Musica in lutto: addio allo storico fondatore del famoso gruppo

Un triste lutto ha colpito in queste ore il mondo della musica: è morto il famoso batterista e fondatore del gruppo The Jam, Rick Buckler.

Il mondo della musica di nuovo in lutto. Dopo la perdita del famoso DJ e direttore di radio, ecco l’intero settore piangere la scomparsa del noto batterista e fondatore del gruppo The Jam, Rick Buckler. Secondo quanto si è appreso, l’uomo è morto il 17 febbraio a Woking, nel Regno Unito, all’età di 69 anni, poche settimane dopo aver annullato il tour di spoken word.

Morto Rick Buckler dei The Jam

Sgomento nel mondo della musica con la scomparsa di Rick Buckler, batterista e fondatore dei The Jam. La notizia è arrivata in queste ore dopo che alcuni membri del famoso gruppo hanno salutato in modo ufficiale l’ex compagno di viaggio. Secondo quanto si apprende, l’uomo è morto il 17 febbraio a Woking, nel Regno Unito, all’età di 69 anni.

Il gruppo nacque nel 1972, quando i suoi membri erano ancora alle scuole superiori. Il primo album del trio, In the City, uscì nel 1977, seguito l’anno successivo da All Mod Cons. Nel corso della loro carriera i The Jam riuscirono a posizionare 18 singoli nella Top 40 del Regno Unito. Celebre il brano That’s Entertainment che divenne uno dei singoli più importanti di tutti i tempi in terra inglese. Dopo essersi staccato dai The Jam, Buckler fondò una nuova band chiamata Time UK.

Il ricordo del gruppo

Tramite i canali social, i suoi colleghi del gruppo hanno espresso grande tristezza per la notizia del decesso dell’uomo: “Sono scioccato e triste per la morte di Rick. Ripenso a tutti noi che proviamo nella mia camera da letto a Stanley Road, Woking. A tutti i pub e i club in cui suonavamo da bambini, per fare un disco. Che viaggio! Siamo andati ben oltre i nostri sogni e ciò che abbiamo fatto resiste alla prova del tempo. Le mie più sentite condoglianze a tutti i parenti e amici”, ha commentato Paul Weller.

Nello stesso post, anche Bruce Foxton si è espresso ricordando Buckler: “Sono rimasto scioccato e devastato nell’ascoltare la tristissima notizia di oggi. Rick era un bravo ragazzo e un grande batterista i cui modelli innovativi di batteria hanno aiutato a plasmare le nostre canzoni. Sono felice che abbiamo avuto la possibilità di lavorare insieme tanto quanto abbiamo fatto. Il mio pensiero va a Leslie (la moglie del compianto batterista, ndr) e alla sua famiglia in questo momento molto difficile”.