Montoya, altro tradimento di Anita a Temptation Island Spagna: il video della reazione

Scintille a Temptation Island Spagna con Montoya e Anita ancora protagonisti. Un altro tradimento e l’ennesima reazione virale.

Si sta prendendo la scena anche in Italia l’edizione di Temptation Island Spagna, ovvero La Isla de las Tentaciones che si può seguire in streaming per tutti gli utenti appassionati. Il merito è di una coppia che sta vivendo momenti davvero di eccessi. Stiamo parlando di José Carlos Montoya e della fidanzata, ormai ex, Anita Williams, protagonisti di svariati tradimenti. L’ultimo è diventato virale quanto il primo.

Temptation Island Spagna: i bollori di Montoya e Anita

José Carlos Montoya e Anita Williams si stanno prendendo la scena a La Isla de las Tentaciones, ovvero il Temptation Island Spagna. La coppia, infatti, dopo una serie di parole antipatiche reciproche, si è scatenata nel vero senso della parola con i rispettivi tentatori e tentatrici dando vita ad una battaglia di tradimenti.

I due sono stati protagonisti di diversi momenti diventati virali. Il primo è quello che ha fatto parlare in Spagna ma anche in Italia e ha visto proprio l’uomo assistere al tradimento, con tanto di rapporto intimo, tra Anita e un tentatore. In quella occasione, Montoya si era messo a correre per cercare di interrompere il tutto, arrivando fino al villaggio delle donne. Il secondo è stato affrontato in modo diverso ma è diventato virale quanto il primo.

Altro tradimento di Anita: la reazione

Sui social, in queste ultime ore, sono circolate diverse immagini relative a quanto accaduto nella recente puntata de La Isla de las Tentaciones che ha visto, come detto, di nuovo Anita e Montoya protagonisti. All’uomo è stato mostrato un video esplicito che è rintracciabile facilmente sul web dove la ragazza si è lasciata andare, ancora una volta, ad un rapporto con un tentatore.

In questo caso, però, Montoya ha scelto di non fare una scenata come in passato ma si è lasciato andare a parole molto forti: “Questa è una vergogna, una vera vergogna”, ha detto. “Non voglio stare con lei, mi disgusta. Sono caduto in tentazione e sono molto felice. Ho rispettato i limiti”, ha aggiunto facendo riferimento al fatto che anche lui, adesso, sembra aver intrapreso una relazione con una tentatrice.