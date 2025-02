Ecco dove vedere la versione spagnola di Temptation Island in streaming: le clip sono diventati virali sui social.

Negli ultimi giorni sono diventate virali sui vari social, in particolare TikTok e Instagram, alcune clip di La Isla de las Tentaciones, ovvero la versione spagnola di Temptation Island. In particolare a girare sui social anche italiani sono state le immagini della disperazione di Montoya, con tanto di fuga verso il villaggio delle ragazze, dopo aver visto il video del tradimento della propria fidanzata, Anita. Il reality è uno dei programmi di maggiore successo degli ultimi anni della televisione italiana e sono ora in tanti a domandarsi dove vedere il Temptation Island spagnolo in streaming. Scopriamolo insieme.

Dove vedere Temptation Island spagnolo

A trasmettere La Isla de las Tentaciones è Telecinco, una sorta di Canale 5 spagnolo, non a caso il canale fa sempre parte del gruppo Mediaset e nel paese iberico trasmette anche altri programmi che vanno in onda anche sul nostro Canale 5 come, per esempio, il Grande Fratello (non a caso c’è stato anche uno scambio di concorrenti provvisorio tra i due reality).

Se non abitate in Spagna sul vostro televisore non avrete però la possibilità di vedere Telecinco, ma la possibilità di vedere Temptation Island Spagna c’è comunque. Come? In streaming.

Vi basterà infatti collegarvi dal vostro computer, dal tablet o dal vostro smartphone al sito telecinco.es e, andando nell’apposita sezione (quella appunto dedicata a La Isla de las Tentaciones) potrete trovare tutte le clip del reality show (comprese tutte quelle che riguardano il caso di Montoya e la sua fidanzata Anita).

Inoltre al lunedì sera, cliccando su “Directo“, potrete vedere la puntata intera di Temptation Island spagnolo in streaming e in diretta. Proprio come fanno i tanti telespettatori spagnoli che lo vedono in TV su Telecinco.