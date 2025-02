Affari Tuoi, dà retta al marito ma sbaglia… ecco quanto ha perso Federica

La protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda giovedì 6 febbraio 2025 è stata Federica, la concorrente della Lombardia.

A volte è meglio non dare retta ai propri cari. Lo avrà pensato anche Federica, la concorrente della puntata di Affari Tuoi andata in onda giovedì 6 febbraio che, per aver ascoltato il consiglio del marito Francesco che l’ha accompagnata in studio è tornata nella sua Lombardia con un gruzzoletto ben inferiore rispetto a quello che avrebbe potuto vincere facendo una scelta diversa. Ma in un gioco come Affari Tuoi, dove molto dipende dal caso e dalla fortuna, non si può certo addossare particolari colpe a qualcuno. Ripercorriamo allora la partita di Federica.

Affari Tuoi: la puntata di giovedì 6 febbraio

Federica ha pescato il pacco numero 19. La sua partita non è però iniziata nel migliore dei modi: dopo la prima chiamata ha eliminato il pacco da 50.000 euro poi, prima di finire il primo giro di chiamato, ha eliminato anche il pacco da 300.000 euro. In mezzo tre pacchi blu e quello da 5.000. La prima offerta del dottore è stata quindi di 23.000 euro che la concorrente ha rifiutato.

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

Nelle tre chiamate successive la concorrente ha eliminato altri tre pacchi rossi: quelli da 10.000, 20.000 e 30.000 euro. A questo punto il dottore ha offerto il cambio pacco e Federica lo ha accettato, scegliendo il pacco numero 6. “Il 6 è il giorno di nascita del nostro bimbo”, ha spiegato. Lasciare il 19 si è rivelata essere una mossa corretta perché al suo interno c’erano solamente 20 euro.

Proseguendo con il gioco, Federica ha alternato chiamate a pacchi blu e chiamate a pacchi rossi, eliminando però anche i 200.000 euro e i 75.000 euro. Quando il dottore le ha offerto 23.000, Francesco ha provato a convincere la moglie ad accettare l’offerta ma Federica l’ha invece rifiutata preferendo aprire un altro pacco: scelta azzeccata perché ha trovato la cotoletta. Il dottore ha allora alzato l’offerta a 35.000 euro che la concorrente stavolta ha accettato, su consiglio del marito. Peccato che all’interno del pacco numero 6 che aveva scelto c’erano i 100.000 euro.